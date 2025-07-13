США давят на Японию и Австралию из-за возможного нападения Китая на Тайвань: обе страны уже ответили

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, американцы хотят знать, какую роль будут играть Япония и Австралия, если между США и Китаем вспыхнет война из-за Тайваня.

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Также Вашингтон требует от союзников в этом регионе увеличить расходы на оборону. Об этом говорится в материале Financial Times.

Соответствующий вопрос в последние месяцы поднимал заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби. На встречах с японскими и австралийскими военными чиновниками представитель Пентагона пытался убедить союзников в Индо-Тихоокеанском регионе усилить свои военные возможности и подготовиться к потенциальной войне за Тайвань.

Колби заявил, что Пентагон выполняет программу президента США Дональда Трампа по "восстановлению сдерживания и достижению мира с помощью силы". Эта инициатива включает, в частности, требование к союзникам об увеличении своих расходов на оборону.

Американский чиновник заверил, что Соединенные Штаты не стремятся к войне и доминированию над Китаем. Тем не менее Вашингтон хочет обеспечить себя и своих союзников военным потенциалом, необходимым для дипломатии и сдерживания.

Переговоры включают попытки Штатов убедить союзников увеличить оборонные расходы на фоне беспокойства угрозой, которую Китай представляет для Тайваня. Конкретное оперативное планирование и учения, которые имеют непосредственное отношение к непредсказуемой ситуации вокруг Тайваня, продвигаются вперед с Японией и Австралией.

В Министерстве обороны Японии прокомментировали усилия США о наращивании военной мощи в Индо-Тихоокеанском регионе. Японское оборонное ведомство заявило, что любая реакция на возможную эскалацию вокруг Тайваня будет "осуществляться на индивидуальной и конкретной основе в соответствии с конституцией, международным правом и национальными законами и правилами".

В свою очередь министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой в интервью ABC News заявил, что правительство Австралии не намерено заранее направлять своих военных в зоны потенциальных вооруженных конфликтов. По его словам, страна будет принимать решение о поддержке союзников, исходя из обстоятельств каждого частного случая.

"Правительство Австралии придает приоритет своему суверенитету и не обсуждает гипотетические ситуации. Решение о направлении австралийских войск для участия в любом конфликте будет приниматься правительством с учетом текущей ситуации, а не заранее", – заявил министр.

В то же время Конрой добавил, что Австралия озабочена наращиванием Китаем своих ядерных и обычных сил. Министр подчеркнул, что его страна хочет сбалансированного Индо-Тихоокеанского региона без доминирования какой-либо одной сторон.

"Китай стремится обеспечить себе военную базу в регионе, и мы очень упорно работаем над тем, чтобы быть основным партнером по безопасности для региона, поскольку мы не считаем это действия Китая особенно оптимальным для Австралии", – сказал министр обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может убедить Россию напасть на территорию Альянса. Это связано с амбициями самого Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

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