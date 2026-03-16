'США будут приветствовать и поощрять': Волтц призвал союзников к совместному патрулированию Ормузского пролива

Посол США в ООН Майк Волтц заявил, что Вашингтон ведет переговоры с союзниками о помощи в восстановлении судоходства в Ормузском проливе. Другие страны могут присоединиться к совместным морским патрулям вместе с Соединенными Штатами.

Видео дня

Об этом Волтц сказал в эфире на телеканале CNN. Заявление прозвучало после того, как президент Дональд Трамп предположил возможное участие партнеров в обеспечении безопасности стратегического пролива на фоне военных ударов по Ирану.

Волтц отметил, что обсуждения еще продолжаются. По словам дипломата, США "безусловно будут приветствовать, поощрять и даже требовать участия союзников, чтобы помочь защитить их собственные экономики".

Возможное участие союзников

Накануне Трамп написал в соцсети, что другие страны могут направить военные корабли "вместе с США" для защиты судоходства. Он выразил надежду, что к такой миссии присоединятся Китай, Франция, Япония, Южная Корея и Великобритания.

Но пока четких подтверждений от этих государств нет. Некоторые правительства уже ответили на запросы журналистов, но говорят преимущественно о консультациях или сложности принятия решений.

Реакции правительств

Журналисты CNN обратились к Белому дому и нескольким правительствам с просьбой уточнить, планируют ли они направлять корабли в регион. Пекин и Лондон ответили на запросы, однако не подтвердили готовность отправлять военные суда.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что страна призывает к немедленному прекращению боевых действий. Он добавил, что "все стороны несут ответственность за обеспечение стабильного и бесперебойного снабжения энергией".

Высокопоставленный чиновник правительства Японии также сообщил журналистам, что решение об отправке японских военно-морских сил на Ближний Восток для сопровождения судов может столкнуться с "серьезными препятствиями". Между тем представитель британского Министерства обороны заявил, что Лондон сейчас обсуждает с союзниками "различные варианты обеспечения безопасности судоходства в регионе".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна больше не нуждается в помощи Украины для противодействия иранским беспилотникам. Ведь война с Ираном может вскоре завершиться, поэтому американские силы способны самостоятельно обеспечить защиту от воздушных атак.

Несмотря на заявления, звучащие из Соединенных Штатов, Украина помогает другим государствам в борьбе с иранскими дронами. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, наше государство сейчас напрямую работает сразу с несколькими странами в помощи с их противовоздушной обороной.

"Риторика – это риторика. Главное, чтобы мы знали, что мы делаем", – так Владимир Зеленский прокомментировал слова президента США об отказе от помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!