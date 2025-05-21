США больше не могут 'решать все мировые проблемы', – Рубио

Соединенные Штаты Америки должны сохранять приоритет в отношении своих национальных интересов. В мире есть много проблем и США не могут их все решать.

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Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в сенатском Комитете по международным отношениям в рамках презентации бюджетного запроса Госдепа на 2026 финансовый год. Слова госсекретаря цитирует Reuters.

"В мире есть много достойных внимания поводов. Много происходит ужасного. США не смогут решить все мировые проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах", – заявил Рубио.

Далеко не все сенаторы поддерживают такую геополитику администрации Дональда Трампа. А некоторые из них открыто заявили, что Белый дом отвернулся от настоящего геноцида в мире.

В частности, об этом сказал во время слушаний сенатор-демократ Крис Ван Голлен.

"Вы отвернулись от настоящего геноцида в Судане, придумав его в Южной Африке, и позволили Путину использовать вас", – заявил Крис Ван Холлен в лицо Марко Рубио.

Более того, сенатор обвинил Рубио в том, что он вместе с Трампом предали Украину и стали марионеткой Путнина.

"Ты объединился с президентом Трампом, чтобы предать украинский народ и стать марионеткой Путина. Дональд Трамп обещал закончить войну в Украине в первый день своего президентства, так же как и в Газе... Но вы ничего не делаете, чтобы положить конец войне в Газе и вернуть всех заложников. Вы бросили Украину под автобус, и Путни играет вами как на скрипке", – заявил Крис Ван Холлен.

Он добавил, что сожалеет о своем голосовании за Рубио.

"Хочу сказать тебе лично - я сожалею, что голосовал за твою кандидатуру на должность госсекретаря", – сказал сенатор.

Однако эти слова не расстроили Марка Рубио, его ответ сенатору демонстрирует, что он и в дальнейшем будет поддерживать политику Трампа.

"Ваше раскаяние лишь подтверждает, что я все делаю правильно", – заявил Рубио в ответ сенатору Холлену.

Также Рубио заявил, что не помнит, что США останавливали помощь Украине в начале этого года.

Конгрессмен-демократ ¦Тед Лиу, бывший военный ВВС США, обвинил команду Трампа в том, что она разрушила систему управления и внесла хаос, в частности, в работу Пентагона.

Он напомнил, как министр обороны Пит Гегсет, вероятно, стремясь выслужиться перед Трампом, решил самостоятельно приостановить военную помощь Украине.

Тед Лиу спросил Марка Рубио, советовался ли министр Гегсет с ним, прежде чем принять такое решение.

"Я не могу это комментировать, потому что не помню этого", – заявил в ответ Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, во время слушаний в сенатском Комитете госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему США не спешат с новыми санкциями против России. По его словам, Белый дом до сих пор не сделали этого из-за опасений, что Россия "может прекратить разговаривать".

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