"Сразу после визита в Нью-Йорк": Вучич рассказал, когда уйдет в отставку

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что уйдет в отставку до конца сентября, чтобы иметь возможность принять участие в предвыборной кампании 25 октября. В случае победы избирательного списка "Объединенная Сербия", который возглавит Вучич, он должен стать кандидатом на пост премьер-министра Сербии.

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Об этом Вучич заявил на пресс-конференции, его слова приводит издание N1. Он пообещал повысить пенсии и государственные зарплаты с 1 декабря, а также выплатить единовременные пособия пенсионерам и всем взрослым гражданам.

Что известно

Александар Вучич, в частности, заявил, что уйдет в отставку после возвращения из Соединенных Штатов Америки.

"Я уйду в отставку сразу после возвращения из Нью-Йорка. Это будет 25 или 26 сентября, вот и все", – сказал президент Сербии.

Также он отметил, что пресс-конференция, созванная для объявления о повышении государственных зарплат и пенсий, не была частью предвыборной кампании.

"Здесь нет никаких обещаний, это то, что произойдет завтра. Я уже говорил об этом ранее", – отметил он.

Вучич пообещал повысить пенсии и государственные зарплаты с 1 декабря, а также выплатить единовременные пособия пенсионерам и всем взрослым гражданам.

Что предшествовало

Досрочные парламентские выборы в Сербии состоятся 25 октября, отмечал ранее Александар Вучич.

Главный комитет Сербской прогрессивной партии (SNS) принял решение о том, что Вучич возглавит список "Объединенная Сербия" на предстоящих парламентских выборах.

В случае победы этого списка он должен стать кандидатом на пост премьер-министра Сербии. Таким образом, по окончании президентского срока он может перейти с поста главы государства на руководство правительством.

Он также заявил, что примет результаты досрочных выборов независимо от их итога. И пообещал поздравить своих политических оппонентов, если они одержат победу.

По закону, между объявлением парламентских выборов и днём голосования должно пройти не менее 45 и не более 60 дней. Заявленный Вучичем 46-дневный период кампании соответствует этим временным рамкам.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что из-за "боснийского мясника" Сербия может поставить под угрозу свои перспективы вступления в ЕС. Речь идет о военном преступнике Ратко Младиче. Он был приговорен к пожизненному заключению за военные преступления и скончался под стражей в Гааге 27 августа.

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