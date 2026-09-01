Из-за "боснийского мясника" Сербия может поставить под угрозу свои перспективы вступления в ЕС, – Пленкович

Если в Сербии похоронят военного преступника Ратко Младича с высшими государственными и военными почестями, то двери Европейского Союза для нее закроются.

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Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, его слова приводит издание HRT. Младич был приговорен к пожизненному заключению за военные преступления и скончался в заключении в Гааге на прошлой неделе.

Что известно

О предварительном намерении похоронить военного преступника Ратко Младича с высшими государственными почестями сообщил министр юстиции Сербии Ненад Вуич.

Младич был приговорен к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице и другие военные преступления в Боснии и Герцеговине и отбывал наказание в Гааге. Военный преступник скончался на прошлой неделе в возрасте 84 лет.

Между тем Андрей Пленкович осудил эту идею, отметив, что если Сербия пойдет на это, то тем самым закроет себе путь в Европейский Союз. На полях Бледского стратегического форума премьер-министр Хорватии отметил, что понимает, что это не окончательное решение, однако не одобряет эту идею.

Он подчеркнул, что Младич был военным преступником, который командовал в Книне и несет ответственность за самые тяжкие преступления в Шкабрне и других частях Хорватии.

– Это как будто они закрывают для себя двери Европейского Союза, – сказал премьер-министр.

Кто такой Ратко Младич и за что он осужден

Ратко Младич был одним из главных военных руководителей боснийских сербов во время войны в Боснии и Герцеговине. В 1992–1995 годах он возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Сербской.

Его обвинили, в частности, в преследовании и насильственном перемещении боснийских мусульман и хорватов, терроризировании гражданского населения Сараево, захвате заложников из числа миротворцев ООН и геноциде.

Наиболее известным эпизодом стало военное преступление в Сребренице. В июле 1995 года силы боснийских сербов захватили город, после чего было убито более 8 тысяч боснийских мусульман – мужчин и мальчиков. Эта трагедия стала одним из самых тяжких преступлений в Европе после Второй мировой войны.

Младич также был признан ответственным за преступления, связанные с осадой Сараево, во время которой погибли тысячи мирных жителей.

В ноябре 2017 года суд в Гааге приговорил его к пожизненному заключению. Младича признали виновным по большинству пунктов обвинения, в частности в геноциде, убийствах, преследованиях, терроризировании гражданских лиц и других военных преступлениях.

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