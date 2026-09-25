Способен ли он уничтожить Черноморский флот? Что известно о подводном дроне Excalibur, который испытали США и Великобритания

ВМС США и Королевский флот Великобритании 13 сентября 2026 года провели совместные испытания подводного дрона Excalibur. В ходе испытаний аппарат успешно осуществил запуск тяжелой торпеды Mk 48.

Видео дня

Для США и Великобритании это может стать первым шагом к созданию собственных флотов морских подводных беспилотников, способных применять различные типы вооружения. Об этом пишет The War Zone.

Что известно об Excalibur

Как пишут авторы The War Zone, Excalibur — подводный дрон британской разработки, который впервые был представлен в 2025 году. Разработчиком аппарата стала британская компания MSubs в рамках проекта Setus.

Длина корпуса Excalibur составляет 12 метров, а водоизмещение — 19 тонн. Аппарат имеет внутренний отсек, однако его размер недостаточен для размещения тяжёлых торпед калибра 533 мм.

Как Excalibur запустил торпеду Mk 48

Для интеграции Mk 48 в состав вооружения подводного аппарата американские ВМС запустили отдельный проект Broadsword. Работа над ним длилась всего семь месяцев.

Технологическое решение предусматривало подвешивание торпеды под корпусом "Экскалибура". Именно с такого подводного беспилотника в ходе совместных испытаний США и Великобритании был успешно осуществлен запуск Mk 48.

В то же время дальность пуска торпеды, контур обнаружения цели, выдачи целеуказания и система управления стрельбой пока не раскрываются.

Работа над аппаратом велась в рамках геополитического проекта AUKUS, участниками которого являются США, Великобритания и Австралия.

Может ли подобная технология быть полезной Украине

В Defense Express отмечают, что сам факт успешной стрельбы торпедой с подводного дрона свидетельствует о перспективности создания подобных комплексов вооружения.

По мнению авторов, в перспективе такая технология может быть адаптирована для Сил обороны Украины и использована для скрытых атак против кораблей Черноморского флота РФ, которые остаются в Новороссийске.

Как сообщал OBOZ.UA, Южная Корея получила первый серийный истребитель KF-21 Boramae собственного производства. Самолет с бортовым номером 001 22 сентября перелетел с завода Korea Aerospace Industries на авиабазу Ёчхон. На реализацию программы от первоначальной идеи до передачи первого истребителя военным стране потребовалось 25 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!