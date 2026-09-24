25 лет разработок: Южная Корея получила первый собственный истребитель KF-21

Южная Корея получила первый серийный истребитель KF-21 Boramae собственного производства. Самолет с бортовым номером 001 22 сентября перелетел с завода Korea Aerospace Industries на авиабазу Йечхон. На реализацию программы от первоначальной идеи до передачи первого истребителя военным стране потребовалось 25 лет.

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KF-21 относится к поколению 4,5 и должен постепенно заменить устаревшие истребители F-5. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на совместное заявление военных и Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Первый серийный KF-21 передали военным

Истребитель вылетел с завода KAI в городе Сачхон и преодолел около 165 километров до авиабазы Ечхон, где его будет эксплуатировать восстановленная 156-я истребительная эскадрилья. После подписания документов о приемке самолета майор Хан Чжэ Сок поднял KF-21 в воздух.

Во время перелета истребитель сопровождали легкий боевой самолет FA-50, учебно-боевой TA-50 и учебный T-50 Golden Eagle — все они также разработаны компанией KAI.

Программа создания собственного современного истребителя была запущена в 2001 году. Из-за бюджетных ограничений и проверок целесообразности официальные работы начались только в декабре 2015 года. Первый прототип был представлен в апреле 2021 года, а 19 июля 2022 года он совершил первый полёт.

Серийное производство KF-21 стартовало в июне 2024 года, а теперь первый готовый самолёт передали Военно-воздушным силам.

Характеристики и вооружение

KF-21 относится к поколению 4,5. Его конструкция предусматривает пониженную радиолокационную заметность, однако первая серийная версия не имеет внутренних отсеков для вооружения, характерных для истребителей пятого поколения.

Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями General Electric F414, радаром AESA с активной фазированной антенной решеткой и современным бортовым оборудованием.

Максимальная заявленная скорость KF-21 составляет 1,81 Маха, или около 2200 км/ч. Длина самолета – 16,9 метра, размах крыльев – 11,2 метра, высота – 4,7 метра.

Для вооружения предусмотрено десять точек подвески – шесть под крыльями и четыре под фюзеляжем. Первая серийная модификация Block I предназначена прежде всего для воздушных боев, тогда как Block II получит расширенные возможности для поражения наземных и морских целей.

Когда истребители начнут выполнять боевые задачи

Передача первого серийного KF-21 не означает немедленного начала его полноценного боевого дежурства. Военно-воздушные силы Южной Кореи планируют начать оперативное применение истребителя во второй половине 2027 года. До этого пилоты и наземный персонал должны пройти подготовку и освоить новую технику.

KAI планирует изготовить 40 истребителей к 2028 году. Ещё 80 самолётов должны быть поставлены к 2032 году, причём более поздние модели получат более широкие возможности применения вооружения по наземным и морским целям.

KF-21 должен постепенно заменить устаревшие F-5 и усилить авиапарк Южной Кореи, в который также входят американские F-16, F-15K и F-35A. В то же время, несмотря на статус национальной разработки, самолет использует иностранные компоненты, в частности американские двигатели.

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