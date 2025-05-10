В Будапеште задержали украинского экс-дипломата: в МИД заявили об антиукраинской истерии и охоте на ведьм

Вечером в пятницу, 9 мая, в центре венгерской столицы Будапешта задержали бывшего украинского дипломата Сергея Александрова. Венгрия обвинила его в шпионаже, что в Министерстве иностранных дел Украины назвали "охотой на ведьм".

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О задержании украинца писало издание Telex. Кадры задержания Александрова опубликовали на странице правительства Венгрии в Facebook.

"TEK в действии в центре Будапешта. Вот так был захвачен украинский шпион", – сказано в подписи.

В Венгрии заявили, что Национальное управление полиции по делам иностранцев запретило задержанному въезд и пребывание в стране по подозрению в шпионаже. После выяснения ситуации ночью мужчину депортировали из Венгрии, считая, что его деятельность представляет серьезную угрозу суверенитету Венгрии.

"Ранее это лицо работало под дипломатическим прикрытием, но теперь его официальный статус прекращен", – добавили в венгерском правительстве.

Реакция МИД Украины

Задержание гражданина Украины в центре Будапешта прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии", – написал он.

Что известно о задержанном

О том, что задержанный в Будапеште оказался бывшим первым секретарем посольства Украины Сергеем Александровым, написал журналист Виталий Глагола. Экс-дипломата на белой Toyota спецслужбы остановили в районе площади Ференцек тер в центре города и задержали прямо на улице.

Сейчас Александров не является действующим дипломатом, а находится в Венгрии как гражданское лицо. Как удалось установить, мужчина является владельцем двух ресторанов на улице Károly körút и Ráday utca в Будапеште.

Венгерские СМИ также писали, что задержанным является гражданин Украины С.А., бывший дипломат, который уже длительное время находился в стране без дипломатического статуса. Тем временем венгерская контрразведка назвала его "нелегальным агентом", то есть шпионом без прикрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Злоумышленники собирали информацию о военной защищенности Закарпатья, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне.

В ответ на это Венгрия выслала двух украинских дипломатов, зеркально обвинив их в шпионаже. Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на "все более сильную антивенгерскую пропаганду" в Украине и "кампанию по дискредитации против венгров".

Украина 9 мая в ответ на действия Венгрии объявила о высылке двух ее дипломатов. Представители Будапешта должны покинуть нашу страну в течение 48 часов.

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