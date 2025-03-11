Спецпредставитель Трампа посетит Москву и встретится с Путиным – Bloomberg

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф якобы планирует посетить Москву. В столице страны-агрессора чиновник США, возможно, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом сообщила на своем аккаунте в социальной сети Х в понедельник, 10 марта, журналистка Bloomberg Эннмари Хордерн. Такую информацию издание получило от собственных источников.

"Спецпредставитель президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным, сообщили мне мои знакомые люди и Дженни Леонард (репортер Bloomberg в Белом доме. – Ред.)", – написала она.

В СМИ предположили, что цель визита Уиткоффа в Москву – обсудить с Путиным возможности прекращения огня в Украине.

"Уиткофф планировал отправиться на этой неделе в свою вторую поездку в Россию в качестве спецпредставителя Трампа, по словам людей, которые попросили не называть их имени. Его поездка будет приурочена к встречам украинских чиновников с госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолцем в Саудовской Аравии", – говорится в материале Bloomberg.

Журналисты напомнили, что президент Штатов Дональд Трамп заявил в воскресенье, что у США "предстоят большие встречи" с Украиной и Россией.

Отметим, что по данным Reuters американские чиновники планируют использовать встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии отчасти для того, чтобы определить "мирную позицию" Украины. Они хотят понять, будет ли готова страна пойти на существенные уступки России, чтобы положить конец войне.

Как сообщал OBOZ.UA, Bloomberg ранее писал, что Россия готова обсудить с США "временное перемирие в Украине", но руководство оккупантов будет настаивать на установлении "параметров возможной миротворческой миссии" в Украине. Москва не примет присутствие войск НАТО на украинской территории, однако не против того, чтобы "нейтральные" страны, например Китай, размещали свои силы.

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