США будут оценивать украинскую мирную позицию на встрече в Саудовской Аравии — Reuters

Американские чиновники планируют использовать встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии отчасти для того, чтобы определить "мирную позицию" Украины. Они хотят понять, будет ли готова страна пойти на существенные уступки России, чтобы положить конец войне.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова двух американских чиновников. Переговоры состоятся 10-12 марта в Джидде.

"Американская делегация также будет следить за признаками того, что украинцы серьезно настроены на улучшение отношений с администрацией Трампа после того, как встреча президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского переросла в спор в прошлом месяце, сказал один из официальных лиц, пожелавший остаться неназванным, чтобы предварительно ознакомиться с закрытыми переговорами", – говорится в материале.

Журналисты пишут, что государственный секретарь США Марко Рубио вылетит в Джидду 9 марта для двусторонних переговоров с украинскими официальными лицами, которые возглавит глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Ожидается, что к Рубио присоединятся советник президента Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

"Вы не можете сказать: "Я хочу мира" и "Я отказываюсь идти на компромисс по чему-либо", – сказал один из официальных лиц США о предстоящих переговорах.

Второй источник отметил, что американцы хотят понять, "заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире".

"Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам с США в Саудовской Аравии по установлению мира. Он выразил уверенность, что встреча будет результативной. Глава государства добавил, что украинскую делегацию добавлен еще один участник переговоров – чтобы "украинские интересы были учтены, как нужно".

По данным Bloomberg, Россия готова обсудить с США "временное перемирие в Украине", но руководство оккупантов будет настаивать на установлении "параметров возможной миротворческой миссии" в Украине. Москва не примет присутствие войск НАТО на украинской территории, однако не против того, чтобы "нейтральные" страны, например Китай, размещали свои силы.

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