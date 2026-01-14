Союзники России жалуются, что не получили от Москвы поддержки, но у Путина другая цель: в Bloomberg объяснили, при чем здесь Украина

Пока Россия увязла в войне против Украины, ее союзники по всему миру чувствуют себя "забытыми". Осознание, что "гарантии безопасности" РФ существовали лишь на бумаге, после Дамаска и Тегерана пришло и в Каракас.

Видео дня

В решающий момент режимы в Сирии, Иране и Венесуэле так и не получили поддержки от Москвы, на которую возлагали серьезные надежды. Об этом говорится в материале Bloomberg

Россия бросила своих союзников

Издание пишет, что пока российский диктатор Владимир Путин сосредотачивает свое внимание на российско-украинской войне, его стратегические союзники по всему миру чувствуют себя забытыми — или даже хуже.

Так, в Венесуэле чиновники режима диктатора Николаса Мадуро четко осознали, что многолетние отношения с Москвой в сфере безопасности существовали лишь на бумаге.

"Они не одиноки: от Дамаска и Тегерана до Гаваны в течение последних 13 месяцев авторитарные режимы, которые ранее получали выгоду от своих тесных связей с Кремлем, столкнулись с нехваткой российской поддержки, когда это было наиболее важно", – констатирует Bloomberg.

Издание напомнило, что после прекращения российской военной поддержки сирийский диктатор Башар Асад потерял власть и вынужден был бежать в Москву.

На Кубе после потери "благодетеля" набирает обороты гуманитарный кризис, что в конечном итоге, по оценкам многих экспертов, может привести к смене режима и там.

Иран, уже ощутивший на себе "мощную поддержку" Москвы во время израильско-американских бомбардировок в прошлом году, сейчас охватили протесты экзистенциального для власти аятоллы Али Хаменеи масштаба. А США вполне могут начать против Тегерана новую военную кампанию. На это Москва реагирует лишь заявлениями.

Однако настоящим символом "преданности" РФ своим союзническим обязательствам, стала Венесуэла и ее уже бывший диктатор.

"Самым ярким символом невнимательности России может быть венесуэльский лидер Николас Мадуро, который томится в тюрьме Нью-Йорка. По словам людей, знакомых с этим вопросом, пока остатки аппарата государственной безопасности проводят расследование того, как их лидер был захвачен США, местные чиновники частно выражали возмущение неспособностью их кубинских и российских партнеров помочь защитить его", – говорится в материале.

Президент США Дональд Трамп до начала спецоперации американских войск в Каракасе неоднократно публично заявлял о намерениях устранить Мадуро. Однако несмотря на это, пишет издание со ссылкой на венесуэльских чиновников, кубинская и российская разведки, на которые Мадуро в значительной степени полагался, "проспали" и саму угрозу для диктатора, и уязвимости, которые были использованы для его похищения.

"Значительная часть его (Мадуро. – Ред.) личной безопасности находилась в руках кубинских разведчиков, которые действовали как его личная охрана, что подтверждается объявлением кубинского правительства о гибели 32 своих граждан во время операции США. По словам чиновников, между Венесуэлой и ее кубинскими коллегами по безопасности нет доверия", – пишет Bloomberg.

Еще одним поводом для возмущения в Каракасе стал полный провал российских систем ПВО С-300 и Бук-М2 в защите воздушного пространства Венесуэлы .

"Россия не предоставила надлежащей технической поддержки для обеспечения операционной эффективности систем, жалуются чиновники. Киберзащита Венесуэлы зависела от технической поддержки со стороны России, по их словам, которой снова оказалось недостаточно, поскольку кибератаки США, похоже, привели к отключению электроэнергии в крупных районах Каракаса. Следствием этого стало разрушение доверия в партнерстве в сфере безопасности между Венесуэлой, Кубой и Россией. В Каракасе преемница Мадуро Делси Родригес теперь не имеет другого выбора, кроме как принять американские предложения по сотрудничеству и ослабить связи со старыми партнерами своей страны", – считают авторы материала.

Глава Кремля тем временем так и не сделал на момент публикации материала ни одного публичного заявления относительно событий в Венесуэле в начале января. Реакция "гегемона", претендующего на влияние на полмира, ограничилась довольно аморфным заявлением министерства иностранных дел РФ. Из него следует, что в Москве, которая уже много лет подряд топчется по уставу ООН, вдруг вспомнили о "ключевых принципах международного права", которые, по оценкам Кремля, нарушила не Россия в Украине, а США в Венесуэле.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, российских чиновников разозлило то, что Трамп продолжил операцию по захвату Мадуро. Однако отношения с США сейчас важнее для Москвы, чем Венесуэла, сказал другой человек, знакомый с позицией Кремля, который отказался разглашать свое имя, поскольку эта информация не является публичной", – пишет Bloomberg.

По оценкам одного из собеседников издания, арест Штатами Мадуро для России – "неприятное, но не катастрофическое" развитие событий. А вот если нечто подобное Вашингтон решит повторить в Иране – РФ ждут серьезные проблемы, ведь между Москвой и Тегераном существует значительно более глубокое сотрудничество в военной сфере. Однако, скорее всего, даже это не заставит Кремль реагировать иначе, чем в случае с Венесуэлой.

"Россия может публично поддерживать Иран, но вряд ли будет серьезно помогать Тегерану, учитывая его ограниченные возможности и приоритет прекращения войны с Украиной, отметил источник", – пишет Bloomberg.

Последние примеры "надежности" такого "стратегического партнера" как Россия являются плохим сигналом для других ее союзников. В поведении Кремля авторы материала видят свидетельство того, что для Москвы значительно важнее достичь всех своих целей в Украине без уступок за столом переговоров .

"Это, в свою очередь, может еще больше осложнить для Трампа достижения неуловимого мирного соглашения", – резюмирует Bloomberg.

Ранее в Bloomberg сообщили, что Иран продал России ракет почти на 3 млрд долларов. Контракты на поставку баллистических и зенитных ракет россияне заключили с иранцами еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В список закупок вошли сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360, около 500 других баллистических ракет малой дальности и около 200 зенитных ракет, входящих в состав систем противовоздушной обороны.

Кроме этого, Тегеран передал РФ миллионы патронов и снарядов, а также предоставил беспилотники-камикадзе "Шахед-136" и поделился технологиями, которые позволили России производить их внутри страны под названием "Герань-2" в рамках контракта на сумму 1,75 миллиарда долларов, подписанного в начале 2023 года.

Готовится также передача новых вооружений, отмечает издание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!