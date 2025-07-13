Нетаньяху: Иран готов применить ядерную бомбу и уничтожить Израиль

Иран может применить ядерное оружие против Израиля. Корпус стражей исламской революции "бросился вооружаться обогащенным ураном" после падения "Хезболлы" и распада стран оси.

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Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью и Fox News, пишет The Jerusalem Post. Так он отреагировал на опубликованное стратегическим советником спикера Ирана изображение ядерного удара по Израилю.

Мехди Мохаммади, стратегический советник спикера парламента Ирана Мохаммеда-Багера Галибафа, опубликовал в субботу, 12 июля, в сториз в Instagram изображение двух грибовидных облаков и радиоактивных осадков по всему Израилю.

"Мы это видели. Мы сказали, что в течение года они будут иметь ядерную бомбу и применят ее. В отличие от других ядерных держав, они действительно ее применят и уничтожат нас", – прокомментировал Нетаньяху.

По его словам, КСИР "бросился вооружаться обогащенным ураном" после падения "Хезболлы" и распада стран оси. Премьер Израиля не сомневается, что Тегеран может применить против его страны ядерное оружие.

Напомним, Нетаньяху сделал громкое заявление о мирном соглашении с ХАМАС, заверив, что Иерусалим работает над прекращением огня в секторе Газа на собственных условиях. Власти страны не одобрят договоренности, условия которых в конечном итоге позволят ХАМАСу остаться в анклаве.

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