"Двери дипломатии не закрываются": в Иране назвали условие для возобновления ядерных переговоров с США

Иран подтвердил, что получил сигналы от Соединенных Штатов относительно возможного возобновления ядерных переговоров. В то же время Тегеран не спешит с ответом и изучает варианты относительно формата, времени и места переговоров.

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Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи, пишет Bloomberg По его словам, "американцы настаивают на возвращении за стол переговоров", но Иран не будет вступать в "безрассудные переговоры". Он подчеркнул, что страна нуждается в гарантиях безопасности после последнего обострения конфликта.

Арагчи напомнил, что предыдущие переговоры с США при посредничестве Омана сорвались после неожиданного удара Израиля 13 июня по иранским ядерным объектам, в результате чего погибли высокопоставленные чиновники из военной и ядерной отрасли, а также пострадали густонаселенные районы и тюрьма Эвин в Тегеране. Позже, 22 июня, США также нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, после чего Иран ответил ракетами по американской базе в Катаре.

В таком контексте Арагчи отметил, что "двери дипломатии не закрываются", но Тегеран ожидает четких заверений, что в случае провала новых переговоров против него не применят силу и не произойдет новых нападений. Соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем вступило в силу в июне и действует до сих пор, несмотря на то, что обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях.

"Были высказаны некоторые заверения, что войны больше не будет, и мы их пересматриваем", – сказал иранский министр, не вдаваясь в подробности. "Если возникнет возможность обеспечить интересы иранского народа, мы ее не упустим. Двери дипломатии никогда не закрыты".

Также иранский дипломат подтвердил, что сотрудничество с МАГАТЭ "не прекращалось", однако доступ к объектам и запросы на мониторинг отныне будут рассматриваться "в каждом отдельном случае", и будут обрабатываться исключительно через Высший совет национальной безопасности Ирана.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно заявил о готовности снять санкции с Ирана после встречи с премьером Израиля Нетаньяху, а американский спецпредставитель Стив Уиткофф анонсировал возможную новую встречу в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран во время 12-дневной войны нанес удары по пяти важным израильским военным объектам. Эту информацию удалось установить на основе спутниковых радарных снимков для выявления повреждений от бомб в зонах боевых действий, которые ранее не публиковались из-за цензуры в Израиле.

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