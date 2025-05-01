Соглашение о недрах показывает, насколько Трамп заинтересован в мире в Украине – Белый дом

Соглашение о совместной добыче полезных ископаемых, которое Украина и США заключили 1 мая, показывает, насколько президент Дональд Трамп заинтересован в мире в украинском государстве. Оно принесет большую пользу Америке и предусматривает восстановление, экономический успех и свободное и суверенное будущее для Украины.

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Об этом в четверг, 1 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на утреннем брифинге. "Минувшей ночью мы в очередной раз убедились, что президент Трамп является нашим главным заключателем соглашений. Мы достигли исторического соглашения о создании Инвестиционного фонда реконструкции Украины", – сказала она.

По словам Левитт, это первое в своем роде экономическое партнерство восстановления и экономического успеха Украины, "реализуемое США".

"От этого Соединенные Штаты получат большую пользу. Это партнерство символизирует экономическую заинтересованность США в обеспечении свободного и суверенного будущего для Украины", – заявила пресс-секретарь.

Левитт добавила, что указанное партнерство создает фонд, получающий 50% роялти, лицензионных сборов и других подобных платежей от проектов по природным ресурсам в Украине.

"Президент Трамп с самого начала четко заявил, что хочет, чтобы убийства в этой жестокой войне прекратились. Это соглашение показывает, насколько президент заинтересован в обеспечении действительно стойкого мира", – резюмировала пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Она предполагает создание общего инвестиционного фонда, который будет пополняться от разработки недр Украины.

Согласно тексту соглашения о минералах, Украина сохраняет свои недра в собственности и не должна возвращать старые "долги". Договор соответствует Конституции Украины и не меняет курса на евроинтеграцию. В то же время, он еще должен пройти ратификацию в Верховной Раде.

В Минэкономики Украины рассказали, что после ратификации соглашения по полезным ископаемым начнется создание инвестфонда и работа над осуществлением инвестиций. В ведомстве говорят, что сделка уникальна, хотя в медиа и было много "страшилок".

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