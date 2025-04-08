Tesla бьет тревогу: Маск обратился к Трампу с просьбой отменить новые пошлины

Илон Маск обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отменить новые пошлины, которые, по его мнению, вредят международной торговле и бизнесу Tesla. Несмотря на это, Трамп пригрозил ввести дополнительные 50% пошлин, дополняя уже имеющиеся 34%.

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Об этом пишет The Washington Post. Пошлины, повышенные администрацией Трампа до 54%, а в дальнейшем могут вырасти еще на 50%, стали серьезным вызовом для таких компаний, как Tesla.

Маск, чья деятельность напрямую связана с глобальными цепями поставок, указывает на угрозу дестабилизации экономики США из-за роста стоимости импорта. Кроме того, Маск не в первый раз публично выступает против тарифной политики Трампа. Еще в 2020 году компания Tesla подавала иск против введенных пошлин, хотя позже бизнесмен дистанцировался от этого шага, учитывая политические риски.

В настоящее время он открыто критикует ключевых лиц администрации, в частности главного торгового советника Белого дома Питера Наварро. Последнего Маск назвал некомпетентным, подчеркнув иронический тезис, что "степень доктора экономики в Гарварде – это плохо, а не хорошо ".

В своем стремлении к открытым рынкам Илон Маск предлагает создать зону свободной торговли между США и Европой, а также выступает за свободное передвижение специалистов между континентами. Он последовательно отмечает, что таможенные барьеры не способствуют экономическому росту, а лишь ограничивают конкурентоспособность американских компаний.

Стоит отметить, что не только Маск недоволен торговой политикой Трампа. Многие представители крупного бизнеса, включая инвестора Джо Лонсдейла, считают, что такая политика наносит больше вреда американской экономике, чем китайской. Генеральный директор компании BlackRock Ларри Финк также предупреждает о возможной рецессии, падении спроса и нестабильности финансовых рынков в случае последующей эскалации таможенной войны.

Фондовые рынки Азии 8 апреля демонстрировали осторожный рост после предварительного резкого падения – следствия объявленных пошлин. Однако общий настрой на рынке остается тревожным. Эксперты прогнозируют замедление роста экономики, понижение потребительской активности и высокий уровень инфляции в США.

На этом фоне Маск пытается уравновесить критику с конструктивной позицией, поддержав официальное заявление торгового представителя США по поводу несправедливых практик Китая. Тем не менее, конфликт с Трампом, получивший в 2024 году значительную поддержку со стороны бизнеса, выглядит как символический раскол между технологической элитой и политическим истеблишментом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, если Китай не отменит свои пошлины по американским товарам, США в ответ наложат еще 50% пошлин на импорт из этой страны. Таким образом, президент США Дональд Трамп отреагировал на пошлины, которые ранее ввели китайские власти в ответ на торговую войну США.

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