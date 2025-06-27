Следили с 2009 года: в США раскрыли новые подробности атаки на ядерные объекты Ирана

Военно-воздушные силы США атаковали ядерные объекты Ирана, опираясь на результаты секретного проекта, который начали еще в 2009 году. Американцы годами изучали строительство иранцами подземного хранилища в Фордо для обогащения урана и исследовали, как можно нанести удары, если Тегеран получит возможность разработать ядерное оружие.

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Об этом говорится в публикации издания Washington Post, которое цитирует доклад главы Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна на брифинге 26 июня. Отмечается, что подробности прозвучали на фоне критики со стороны президента Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета по поводу утечки предварительной оценки результатов бомбардировки.

Генерал сказал, что операция "Полуночный молот" стала результатом секретного проекта, который ведет свое начало с 2009 года, и работы небольшой группы в Агентстве по уменьшению угрозы обороне Пентагона. По его словам, ее члены потратили 15 лет на изучение строительства Тегераном подземного логова для обогащения урана и того, как американские военные могут нанести удар по объекту, если иранцы получат возможность разработать ядерное оружие.

"Вы не строите многоуровневый подземный бункерный комплекс с центрифугами и другим оборудованием в горах для каких-либо мирных целей..." – озвучил он тогдашние опасения военных.

Так, 22 июня 2025 года каждый из шести бомбардировщиков B-2 Spirit под покровом темноты сбросил на объект вблизи села Фордо по две бомбы GBU-57 весом 13 607 кг. Первая разрушила бетонный колпак, установленный для защиты комплекса, а следующие 11 упали вниз через вентиляционные отверстия на вершине горы. Еще две бомбы нес седьмой B-2 Spirit, который сбросил их на ядерный объект в Натанзе, прежде чем вернуться на базу в Миссури с другими самолетами.

Кейн отметил, что пилоты самолетов, сопровождавших бомбардировщики, после первой же атаки говорили о "самом ярком взрыве, который когда-либо видели", он выглядел "буквально как дневной свет".

Издание Washington Post пишет, что эти подробности военные раскрыли, когда президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет до сих пор критикуют утечку предварительной оценки результатов операции. В документе, подготовленном разведуправлением Пентагона, предполагалось, что атака отсрочила иранскую ядерную программу лишь на месяцы. Реакция Трампа на это была бурной.

Генерал же подчеркнул, что ущерб, нанесенный ядерной программе Ирана, должно оценить американское разведывательное сообщество, потому что военные не будут "оценивать собственное домашнее задание". В то же время Кейн убедительно отметил, что использованные для операции бомбы GBU-57 поразили цели и взорвались, как и было запланировано.

"У наших американских защитников воздуха было всего несколько секунд, чтобы принять сложные решения со стратегическим воздействием. Они новые герои", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным медиа, США могут предложить Ирану $30 млрд за отказ от создания ядерного оружия. Деньги якобы будут выделены Тегерану на новую ядерную программу без обогащения урана, которая будет использоваться в гражданских энергетических целях.

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