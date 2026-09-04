Сколько немцев считают Россию угрозой и поддерживают поставки оружия Украине: опрос показал настроения

В Германии 56 % граждан считают Россию сильной или очень сильной угрозой для безопасности страны. При этом 52 % опрошенных поддерживают поставки оружия Украине: 38 % считают нынешние объемы помощи правильными, а 14 % выступают за их увеличение.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса ARD-DeutschlandTrend, проведенного институтом infratest dimap 31 августа – 2 сентября 2026 года. Соответствующие данные обнародовало немецкое издание Tagesschau.

В то же время 39% респондентов не считают угрозу со стороны России значительной или вообще не видят её. Наибольшую обеспокоенность в отношении Москвы выражают представители старшей возрастной группы: среди немцев в возрасте от 65 лет около двух третей воспринимают Россию как сильную или очень сильную угрозу.

Среди сторонников большинства представленных в Бундестаге политических сил РФ также в основном воспринимается как угроза. Исключением являются сторонники "Альтернативы для Германии" (AfD): более двух третей из них считают, что Россия мало или вообще не угрожает безопасности страны.

Что касается военной помощи Украине, 42% опрошенных считают её чрезмерной. По данным исследования, это самый высокий показатель за последние годы. На востоке Германии доля приверженцев такого мнения ещё выше – 54%. В то же время остальные респонденты либо поддерживают нынешние объёмы поставок, либо выступают за их увеличение.

В рамках опроса немцев также спросили, какие политические силы, по их мнению, лучше всего способны обеспечить мир в Европе. Наивысший результат получили ХДС/ХСС — 23% респондентов назвали именно эти партии.

"Альтернативу для Германии" (AfD) назвали 16% респондентов, СДПГ — 12%. У "Зеленых" этот показатель составляет 8%, у "Левых" – 6%, у Альянса Сары Вагенкнехт – 3%, а у ВДП – 2%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Германии началось серийное производство более 5000 дальнобойных ударных дронов для Украины. Заказ немецкого правительства должен быть выполнен до середины 2027 года, а его стоимость составляет около 300 млн евро.

Проект реализуют немецко-американская оборонная компания Auterion и украинская Airlogix в рамках совместного предприятия, созданного в феврале 2026 года. Первые беспилотники уже производят недалеко от Мюнхена, а ещё одну площадку планируют обустроить в восточной части Германии.

В рамках проекта будут созданы две модели беспилотников: одна будет иметь среднюю дальность полета, другая — сможет преодолевать до 1500 км. Дроны также будут оснащены искусственным интеллектом, который поможет им выполнять задачи в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы.

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