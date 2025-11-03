Скандинавский фронт Европы: несколько причин, почему Север помогает Украине активнее и эффективнее всего

Пока Западная Европа осторожно считает политические риски, а континентальные гиганты взвешивают баланс между поддержкой Украины и собственными военно-экономическими страхами, Скандинавия действует быстро, четко и принципиально. Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия стали тем средоточием решимости, которое напоминает остальной Европе: российский диктатор Путин воюет не только с Украиной, а со всем европейским пространством безопасности.

Скандинавские страны стали тем, чем когда-то была Западная Европа после Второй мировой – моральным и стратегическим ядром. Они не боятся называть вещи своими именами: война России – война против Запада, и Украина лишь ее первая линия. Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия не просто помогают Киеву. Они защищают себя и одновременно напоминают остальной Европе, что безопасность – не декларация, а действия. Причины этой активности не сводятся к моральным или гуманитарным мотивам. В Скандинавии это стратегический, исторический и даже экзистенциальный выбор.

Теперь, когда Россия снова превратила войну в инструмент политики, именно Север говорит четко: либо мы остановим агрессора на границе Украины, либо он проверит на прочность наши собственные границы.

О том, почему Скандинавия – настоящий бастион поддержки Украины, – в материале OBOZ.UA.

Историческая память: "русские" – враги, а не партнеры

Скандинавские страны хорошо помнят, что такое жить рядом с империей зла, которая считает своих соседей "зонами влияния". Им не надо объяснять, что такое "русский мир", – они видели его сквозь поколения. И слово "Москва" не ассоциируется здесь с партнерством, а только с обороной.

Финляндия дважды воевала с Советским Союзом (1939-1940, 1941-1944 гг.) и потеряла часть территорий. В Хельсинки хорошо знают, что компромисс с Москвой часто означает потерю независимости. Швеция сохраняла нейтралитет более двух веков, но после 2022 года поняла: нейтралитет больше не защищает, если Россия рассматривает слабость как приглашение. Норвегия, граничащая с РФ через арктическую линию, сохраняет особую бдительность – в регионе, где Москва активно милитаризирует свои базы. Дания пережила оккупацию нацистской Германией в 1940-х и долгое время была прифронтовой державой во время холодной войны. Ее страх повторить опыт бессилия сформировал стратегическую культуру активной обороны.

Их политическая культура сформирована на опыте выживания рядом с потугами, которые всегда стремились диктовать условия. Этот коллективный опыт сформировал не просто страх перед Россией, а инстинкт коллективной защиты. Именно поэтому страны Севера не верят в компромиссы с этим "созданием" и как никто понимают – с Россией нужно совместно бороться, а не договариваться.

От нейтралитета к лидерству

Скандинавские страны десятилетиями гордились своим нейтралитетом – не потому, что боялись, а потому что могли позволить себе быть в стороне. Но мир изменился: война России против Украины сделала нейтралитет опасным. Теперь Север не только вступает в НАТО (как Финляндия и Швеция), но и определяет его тон. Когда Копенгаген или Хельсинки говорят об обороне – это не жест, а план. Их политика – это дисциплина и предсказуемость, чего так не хватает континенту.

Север не верит в двойные стандарты. Именно поэтому он имеет моральный авторитет, который теряют старые европейские центры. Там, где Юг балансирует между "реализмом" и "усталостью от войны", Скандинавия действует из убеждения, что отказ от поддержки Украины равен предательству собственных принципов. И этот моральный импульс превращается в геополитическую силу: помощь измеряется не только деньгами, но и ясностью позиции.

Расчет безопасности: война рядом с домом

Дания непосредственно не граничит с Россией. Но между ними есть морская граница в Балтийском море. Норвегия имеет сухопутную границу с РФ, но очень короткую – около 196 км. У Швеции нет с ней общей границы, между ними лежит Финляндия, которая как раз и имеет длинную сухопутную границу с агрессором, более 1300 км – одна из самых длинных в Европе.

Но все равно вся Скандинавия географически ближе к войне, чем кажется на карте. Ударные системы России из Мурманска или Калининграда достигают любой точки Севера. Балтийское море стало театром потенциальной конфронтации: подводные кабели, трубопроводы, дроны, неизвестные взрывы – это уже часть гибридной войны. Арктика превращается в новый фронт. Для скандинавов помощь Украине – вклад в собственную безопасность, способ "остановить агрессора на чужой земле, чтобы не воевать на своей".

Север прекрасно понимает: если Россия победит Украину, баланс в Европе будет разрушен. Кремль получит ресурс, территорию, психологическое преимущество – и тогда не сдержат даже санкции. Поэтому каждый евро или оружие, которое идет из Копенгагена или Стокгольма, – это не подарок Киеву, а вклад в собственную оборону. Они помогают не только из солидарности, но и из рационального страха. И этот страх, в отличие от южного комфорта, порождает действие.

Политическая культура: ответственность, солидарность и совместное взаимодействие

В северной политике есть четкие понятия правил, уважения к закону институтов и доверия, а в скандинавском менталитете – глубоко заложено понятие справедливости, равенства и взаимной помощи. Для них помощь Украине – не просто акт международной солидарности, а вопрос самоуважения. Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия имеют особую политическую этику – честность, простоту решений и отсутствие показного эго. Именно поэтому Копенгаген или Стокгольм не ищут "исторической роли", а делают то, что считают правильным. Северная Европа действует не ради популярности, а из чувства долга – политического и морального.

Датский премьер Метте Фредериксен стала, возможно, самым последовательным лидером в Европе – от организации "восстановления под обстрелами" в Николаеве до призыва конфисковать замороженные российские активы. Швеция предоставила Украине "Арчеры" – свои лучшие артиллерийские системы, не колеблясь, хотя для собственной армии это означало дефицит, а также планирует начать поставки своих самолетов. Норвегия, получив сверхприбыли от энергоносителей после вторжения РФ, честно передала часть этих средств в специальный "Украинский фонд" на 5 лет – редкий пример политической морали в действии. Финляндия сразу поддержала санкции, передачу оружия и вступление Украины в ЕС, фактически завершив свою собственную историю "нейтралитета страха".

Помогать разумно, а не громко

Скандинавская модель – это не просто щедрость, а эффективность. Их помощь Украине не является показательной, она структурирована. Они не только присылают оружие, а создают модели сотрудничества: финансирование оборонного производства в Украине, реконструкцию разрушенных регионов, объединение технологий. Это не одноразовая благотворительность, а инвестиция в устойчивость Европы.

В то время как южные столицы говорят о "плане Маршалла после войны", Север уже реализует его во время войны. Дания финансирует закупки украинского оружия в Украине, а не долгие европейские тендеры. Швеция и Финляндия помогают технологически – от бронетехники до систем ПВО и разведки. Норвегия поддерживает Украину стабильными многолетними финансовыми пакетами. Кроме того, эти страны не имеют крупных оборонных концернов, которые диктуют политику. Им не нужно продвигать собственные танки или гаубицы. Они могут позволить себе "делать то, что имеет смысл для Украины".

Датский феномен: максимальная помощь небольшой страны

Еще с первых дней войны внимание наблюдателей привлекла Дания – страна небольшая по размеру и удаленная от фронта, но удивительно решительная в своей поддержке Украины. Ее роль уже вышла за пределы символического жеста солидарности – Копенгаген стал одним из крупнейших доноров оборонной помощи на душу населения, опередив даже некоторых "больших" союзников. Причины этого: политическая воля, финансовая стабильность, историческая память и простая логика выживания – все это формирует уникальную модель поддержки. Дания не просто посылает оружие или деньги – она создает систему.

Премьер страны Фредериксен прямая в своих высказываниях – Европа уже является целью гибридной войны. Она должна понять, что война Путина с Украиной также направлена против Запада. Поэтому надо наконец перестать занимать выжидательную позицию и начать думать об организации коллективной силы и обороны, которая остановит Путина. Такая риторика не является уникальной. Тот же президент Франции Эммануэль Макрон выглядит не менее решительным. Но Франция по состоянию на июнь 2025 года предоставила Украине помощь на общую сумму 7,56 млрд евро, по сравнению с 10,1 млрд евро от Дании, экономика которой почти вчетверо меньше.

Ключевым элементом датской помощи является город Николаев. Дания подписала соглашение о помощи в строительстве военных кораблей в порту Николаева всего за несколько недель до начала войны, в феврале 2022 года. Когда Фредериксен посетила Киев в апреле того же года, президент Украины Владимир Зеленский попросил ее взять на себя восстановление города, и она просто согласилась. Она смогла это легко сделать, потому что знала, что большинство датчан поддержат ее по многим причинам. До августа этого года Копенгаген потратил 213 млн евро на помощь региону. Правительство Дании выделит городу еще 225 миллионов евро на следующие три года.

Так называемая датская модель – система закупки вооружения у украинских производителей и отправка их прямо на передовую. Это способ решения проблемы, который заключается в том, что Украина имеет гораздо больше возможностей для производства оружия, чем денег для его приобретения. Датчане считают, что имеет смысл помочь Украине купить больше самоходных гаубиц "Богдана" стоимостью 2,5 миллиона долларов, которые она может построить за три месяца и обслуживать самостоятельно, чем поставлять французские аналоги "Цезарь" по 4,2 миллиона долларов за единицу. Дания не имеет собственной крупной оборонной промышленности, которую нужно продвигать, поэтому ей проще делать то, что имеет смысл для Украины – помогать ей покупать оружие, которое она производит сама и которое может себе позволить, чем то, что создает рабочие места и доходы для отечественных производителей оружия.

Скандинавы искренне солидарны с Украиной

"Если посмотреть, кто является нашими наиболее горячими сторонниками и кто нас поддерживает последовательно, то это, конечно, страны Скандинавии. Причины очевидны. Во-первых, они буквально на грани: для них империалистическая, агрессивная Россия является прямой угрозой. Во-вторых, их исторический опыт говорит сам за себя. Поэтому они поддерживают нас не только политически и экономически, но и эмоционально. Это страны настоящей европейской культуры, которые верят в ценности, в верховенство права. Я хотел бы назвать конкретные примеры, и прежде всего Данию. Она оказывает гуманитарную, военную и экономическую поддержку, инвестирует в восстановление. Помню, когда мы поблагодарили датских коллег за помощь, они ответили: "Не надо нас благодарить – это мы должны благодарить вас. Вы защищаете Европу. Вы защищаете нашу безопасность и нас самих". Это, знаете, не дипломатия, это настоящая солидарность" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Еще одна причина поддержки – историческая память и общая культура безопасности. Эти страны еще со времен холодной войны чувствовали угрозу с моря от советских подводных лодок. То есть это не теоретическая опасность – они реально жили под ее тенью. А сегодня они мыслят стратегически. Небольшие страны, как Дания, Швеция или Финляндия, не имеют больших армий, но у них сильная вера в международное право. И именно поэтому они помогают Украине, потому что видят в нашей борьбе защиту мирового правопорядка.

"Я вспоминаю, как в Швеции, в музее, я увидел флаги Богдана Хмельницкого и Мазепы. Это символы нашей общей истории и борьбы. И когда я общаюсь со шведскими или датскими коллегами, то чувствую это теплое отношение. В Финляндии, в Швеции, в Дании – везде чувствуется настоящая дружба, искренность и готовность помочь. Я не был в Норвегии, но во время межпарламентского саммита ASEAN общался с норвежцами, и они тоже говорили: "Мы с вами не только потому, что боимся России. Мы с вами, потому что вы боретесь за те же ценности, за которые стоим и мы". Я, как юрист, глубоко верю: если общество воспитано в духе права, то оно не может оставаться равнодушным к несправедливости. Поэтому эти государства помогают Украине не из эгоизма, а из понимания общего блага. Они помнят Вторую мировую, знают, что значит закрыть глаза на агрессию, и не хотят повторения этой ошибки", – отмечает Александр Мережко.

По его мнению, существует еще один важный момент. Это страны, которые всегда поддерживали международные институты – ООН, права человека. Их искренне шокирует то, что делает Россия: геноцид, массовые преступления, разрушения. И они не просто сочувствуют – они действуют.

"Когда я недавно был в парламенте Дании и говорил с председателем комитета иностранных дел, меня поразила искренность и теплый тон разговора. В датском обществе, как и в шведском, царит искренняя симпатия к Украине. Это не только позиция политической элиты – это настроение всего общества. И это, пожалуй, самое ценное", – констатирует Александр Мережко.