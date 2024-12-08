Одна из наиболее кровавых диктатур современности – режим Асада в Сирии – испарилась. За считанные дни один за другим под натиском "марша справедливости" антиправительственных сил перешли под их контроль крупнейшие города страны, а в ночь с 7 на 8 декабря повстанцы без боя вошли в Дамаск.

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При этом тактика революционеров довольно интересна сама по себе, и состоит из комбинации боевых действий, спецопераций, умелой разноуровневой пропаганды, раздачи обещаний лучшей жизни и договорняков с представителями уже прежней власти. Центральным элементом всех указанных действий является устранение с политической арены фактически одной фигуры – Башара Асада. Его и его клан, или его часть, сделали откровенным козлом отпущения. Во мгновение ока тиран, восседавший на троне четверть века был сброшен, тогда как толпы выкрикивают возгласы "Свобода!" и крушат карикатурные статуи Асадов. Люди сдирают плакаты ушедшей кошмарной эпохи с фасадов домов. Даже хаос и неразбериха страшат сирийцев меньше, чем дальнейшие муки в рамках системы гнетущей безысходности, коррупции, диктата силовиков-бандитов.

Нет сомнения, что внешние силы приложили руку к добиванию Асада, ведь еще вчера на переговорах в Дохе решалась его судьба. Окружение диктатора лишь имитировало поиск зацепок для удержания положения, на самом деле торг велся лишь вокруг модальностей бегства. Безмолвным свидетелем этого выступают подземные бункеры его подручных, вроде брата Махера Асада, с горами пустых коробок от люксовых изделий. Если золотишко они успели припрятать и вывезти, то иная судьба у автопарка Асада с десятками люксовых авто. Сходство с беглым Януковичем просто ошеломляет.

Поэтому в Москве с особой оторопью следят за революционным транзитом власти в Сирии, когда самые верные бывшие подчиненные диктатора, вроде министра юстиции, обещающего "гладкую передачи власти", словно и не было 53-х лет династического правления двух Асадов! Змея просто сбросила свою кожу. Действительно в головах у рядовых россиян зарождается сразу рой мыслей.

Прежде всего как мог путинский правящий класс проворонить такой позорный исход их главного союзника на Ближнем Востоке? Где вездесущее неусыпное око ГРУ и СВР, ведь они первыми обязаны были на дальних подступах проинформировать Кремль о надвигающейся сирийской катастрофе. Куда пропал словоохотливый Нарышкин, который за много лет и одного раза не высказался о Сирии, так что Путин то думал: "В Дамаске все спокойно". А может главный разведчик России уже, также как и его коллеги по асадовскому мухабарату ищет себе нового хозяина…

В лужу сели ВКС, которые со слов Шойгу разгромили ИГИЛ, и теперь они сидят на базах в Латакии ожидая своей участи. В МО РФ всю вину за бесславное падение Асада возлагают на Иран, который побоялся рискнуть перекрутить на фарш элиту КСИР, подобно действиям РФ в Украине. Единственный российский деятель, который был способен побороться за Асада был покойный король наемников Пригожин. Его "вагнеровцы", а не вояки недоразумения Шойгу смогли удержать сирийского диктатора при власти. Зная данный факт становится ясно, что в 2023 году мятеж Пригожина мог свернуть шею Путину за сутки похода на Москву, особенно в свете молниеносного падения Дамаска. За это путинцы и пустили в расход главаря лучшей армии России.

Что касается Путина, то именно он в числе самых сильно проигравших от революции в Сирии. Во-первых, он снова потратил миллиарды бюджетных денег на ставку, которая проиграла. С российским влиянием на Ближнем Востоке кончено. Если мыслить более широко, то путинская геополитика пережила инфаркт. Путин и его приспешники в Кремле – лузеры. Во-вторых, война против Украины надорвала режим, и ресурсная база не только для иностранных авантюр, но и для поддержания внутренней стабильности подорвана. В-третьих, в Сирии разыграна модель мягкого демонтажа диктатуры, которая себя изжила. Учитывая внутреннюю насыщенность российского общества пришлым мусульманским элементом путинизм стоит перед лицом своего крушения. Сирийский позор лишь предвестник неизбежного революционного транзита в России.