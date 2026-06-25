"Россияне вербуют одноразовых агентов": Сикорский рассказал о случаях диверсий на территории Польши. Видео

Соседствующая с Украиной Польша неоднократно сталкивалась с проявлениями так называемой "гибридной войны", которую страна-агрессор Россия в настоящее время ведет практически против всей Европы. Однако самым страшным проявлением такого российского вмешательства на территории европейского государства министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал поджоги.

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Об этом глава МИД Польши рассказал во время интервью британской радиостанции LBC. Он привёл примеры таких поджогов, на фоне которых призвал Великобританию больше вкладывать средств в оборону.

Что сказал Сикорский

"Один из самых ужасных видов российского вмешательства, с которым мы столкнулись в Польше, – это поджоги. Да, они сожгли огромный торговый центр. Только чудом тогда никто не погиб", – рассказал Радослав Сикорский.

Он пояснил: россияне вербуют людей в Telegram, "платят им тысячу или две тысячи евро за разведку", а затем дают "20 тысяч евро за проведение фактической атаки".

"Это одноразовые агенты – люди, которых можно использовать и выбросить, которые часто даже не знают, что именно они атакуют", – отметил глава МИД Польши.

Радослав Сикорский добавил, что лично он реагирует на эти поджоги одинаково. А именно – в качестве министра он"каждый раз, когда они совершали эти поджоги, закрывал по одному российскому консульству". И вот теперь у него "закончились консульства, которые можно закрыть".

О чем речь

Очевидно, в качестве примера поляк привел пожар в варшавском ТЦ, который произошел еще в 2024 году. Напомним, что 12 мая того года масштабный пожар охватил популярный торговый комплекс Marywilska 44, в котором располагалось около 1400 магазинов и сервисных пунктов. Огонь быстро охватил зал размером 250 на 250 метров, а крыша в зоне возгорания обрушилась. Системы изоляции пожарных зон не сработали, что позволило пламени распространиться на весь комплекс.

Как сообщал OBOZ.UA, польские власти назвали этот инцидент частью гибридной войны со стороны России, поскольку часть исполнителей теракта была оперативно задержана.

"Теперь мы точно знаем, что крупный пожар в торговом центре Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, устроенным по заказу российских спецслужб. Некоторые виновные уже задержаны, все остальные установлены и разыскиваются. Мы вас всех найдем!" – пообещал тогдашний премьер Дональд Туск.

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