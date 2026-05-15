Путин собирается с визитом в Пекин сразу после саммита Трампа и Си Цзиньпина

Российский диктатор Владимир Путин собирается с официальным визитом в Пекин сразу после саммита госсекретаря компартии КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Кремлевский лидер прибудет в Китай на следующей неделе, 20 мая.

Видео дня

Об этом сообщает South China Morning Post. Ранее его поездку анонсировал пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков.

Путин едет в Китай

Отмечается, что кремлевский глава будет находиться в Поднебесной всего один день. Издание пишет, что его поездка вряд ли будет такой же, как визит американского президента. Источники издания говорят, что визит Путина является частью "рутинных контактов" между Москвой и Пекином.

Этот случай станет первым, когда правительство Китая будет принимать лидеров двух двух стран за один месяц. Отмечается, что этот визит указывает на то, что Пекин собирается развивать связи с Москвой и Вашингтоном, обозначая себя как ключевое государство в реалиях, когда мировой порядок становится все более нестабильным.

Заметим, что предыдущая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня в Китае состоялась в конце августа – в начале сентября 2025 года.

Напомним, на полях совместного саммита Дональд Трамп и Си Цзиньпинь провели масштабные переговоры в Пекине, которые длились более двух часов и сопровождались громкими заявлениями о будущем мирового порядка. Стороны обсудили торговое сотрудничество, войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана и вопрос Тайваня, который глава Компартии КНР назвал"самой опасной точкой" в отношениях двух государств.

Как сообщал OBOZ.UA, Си Цзиньпинь согласился с американским лиером, что Иран не должен получить ядерное оружие "никогда и ни при каких условиях". Также стороны выступили за сохранение свободного судоходства через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!