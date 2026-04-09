Схемы ракет и не только: хакер похитил военные тайны Китая и пытался продать их за сотни тысяч долларов – СNN

Один из главных технологических центров Китая стал жертвой беспрецедентной кибератаки. Хакер, причастный к операции, заявил о краже более 10 петабайт сверхсекретных данных.

Видео дня

По словам хакера, в его распоряжении оказались чертежи ракет и результаты военных исследований. Об этом сообщает СNN.

Мощная кибератака против Китая

Согласно расследованию, под удар попал Национальный суперкомпьютерный центр в Тяньцзине, который является критически важным объектом китайской ИТ-инфраструктуры. Этот центр обслуживает более 6000 организаций, среди которых ведущие оборонные ведомства и научно-исследовательские институты страны.

В руках злоумышленника оказалось 10 петабайт информации, что эквивалентно примерно 10 миллионам гигабайт. По словам экспертов по кибербезопасности, которые проанализировали образцы данных, в распоряжении взломщиков оказались технические спецификации и чертежи современных ракетных систем и авиационных технологий.

Также хакер мог получить доступ к документации по гиперзвуковым испытаниям и проектированию истребителей, результаты исследований в области биоинформатики, моделирования ядерного синтеза и передовых инженерных разработок.

Хакер требует криптовалюту

Образцы данных начали появляться в Telegram-канале FlamingChina еще в феврале, однако полная картина произошедшего стала ясна только сейчас. Среди слитых файлов обнаружены документы с грифом "секретно" на китайском языке, анимационные симуляции испытаний оружия и внутренние инструкции.

По предварительным данным, хакеры проникли в систему через уязвимый VPN-домен. Оказавшись внутри, они развернули сеть ботов, которые в течение нескольких месяцев методично и незаметно выкачивали данные. Стоит отметить, что если данные были получены таким способом, то одна из самых защищенных систем Китая не зафиксировала утечку столь колоссального объема информации долгое время.

"Научно-исследовательский центр Национального суперкомпьютерного центра Китая (NSCC) взломан! Утечка данных содержит результаты исследований в различных областях, включая аэрокосмическую технику, военные исследования, биоинформатику, моделирование термоядерного синтеза и многое другое, от ведущих организаций, таких как AVIC, COMAC, NUDT, NWPU, HUST и других. Общий размер утечки: более 10 петабайт Цена – 10 XMR за доступ к полному списку исследований. Победитель аукциона получит полный набор данных (количество ограничено)", – говорится в заявлении хакеров.

Злоумышленники предлагают "предпросмотр" определенных массивов данных. Примечательно, что в сообщении хакеров указана цена 10 XMR (тикер криптовалюты Monero). По состоянию на апрель 2026 года курс Monero составляет около 339 USD. Сумма в 10 XMR (около $3,4 тыс.) подозрительно мала для "полного доступа" к 10 петабайтам секретных военных данных.

Стоит отметить, что еще 8 февраля хакеры угрожали опубликовать 10 гигабайт украденных данных, однако уже несколько месяцев в Telegram-канале не было ни единой публикации.

Последствия для Китая

Для Китая этот инцидент является не только угрозой национальной безопасности, но и серьезным репутационным ударом. Утечка данных о разработках таких гигантов, как Aviation Industry Corporation of China (AVIC) и Коммерческая авиационная корпорация Китая (COMAC), может позволить геополитическим конкурентам Пекина изучить и потенциально скопировать секретные технологии.

Официальный Пекин пока воздерживается от детальных комментариев, а Министерство науки и технологий Китая не ответило на запросы журналистов. Если подлинность данных будет окончательно подтверждена, этот инцидент официально станет крупнейшей кражей государственных данных в истории страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!