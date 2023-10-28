Часть 14.

В конце 2021 г. впервые прогремел “мигрантский кризис". Как его назвали европейцы, “гибридная агрессия белорусского режима против ЕС". Вот только роли Москвы в Евросоюзе снова решили “не замечать".

Лукашенко не стал бы сам массово завозить к себе “беженцев" из Ирака и Сирии, Афганистана и Конго. Не размещал бы “туристов" в полевых лагерях вдоль границ с Польшей и Литвой. И уж точно не решился бы давать команду работающим совместно с ФСБ погранотрядам резать проволочные заграждения на демаркационной линии с ЕС. Между прочим, Латвия к тому времени даже не успела начать строительство преград - настолько появление хорошо организованных “стихийных" мигрантов было неожиданным для Риги.

Видео дня

А чего стоит только применение штатных БПЛА белорусского погранкомитета для поиска неохраняемых участков на границе? Госпогранкомитет целенаправленно искал бреши, которые впоследствии могли быть использованы для проникновения мигрантов в Польшу и Литву. Помимо этого, в ряды нелегалов под прикрытием планировалось внедрить и членов ЧВК “Вагнер" для давления на ЕС по целому спектру интересующих Москву вопросов.

Ну, и как же без того, чтобы использовать шумиху в качестве дымовой завесы для подготовки к войне? Пользуясь случаем, россия все больше увеличивает официально занижаемое количество своих войск на территории Беларуси…

Так что можно констатировать, что в 2021 г. глава западной союзной сестры жестко и плотно попал в ежовые рукавицы. А, как известно, хорошо зафиксированный партнер в предварительных ласках уже особо не нуждается.

Продолжение следует…