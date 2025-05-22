Подписал декларацию Менцена: кандидат в президенты Польши пообещал не пускать Украину в НАТО

Директор Института национальной памяти Польши, кандидат в президенты страны Кароль Навроцкий официально пообещал не пускать Украину в НАТО. Он подписал декларацию, согласно которой обязался поддержать условия, выдвинутые лидером антиукраинской "Конфедерации" Славомиром Менценом, в обмен на его поддержку перед вторым туром выборов.

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Среди условий – обязательство не отправлять польские войска в Украину и не поддерживать будущее вступление Украины в Североатлантический Альянс. Об этом сообщил польский канал TVN 24 в четверг, 22 мая.

Навроцкий появился в эфире на Youtube-канале Менцена, который не прошел во второй тур президентских выборов в минувшее воскресенье. После поражения политик решил провести эфиры с обоими кандидатами в президенты: и Рафалом Тшасковским (он станет гостем эфира 24 мая), и Каролем Навроцким.

Как пояснил Менцен, переговоры должны помочь его избирателям определиться, кого из кандидатов на пост главы государства поддержать во втором туре.

Менцен заявил, что для его поддержки обоим политикам надо подписать декларацию. Она состоит из восьми пунктов, среди которых обязательство не подписывать закон о ратификации вступления Украины в НАТО и не отправлять польских солдат в Украину. Навроцкий после эфира подписал эту декларацию.

"Любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО является бессмысленной и поставит альянс в прямой конфликт с Россией", – заявил Навроцкий.

Политик отметил, что поддерживает "стремление Украины к западному миру", но считает, что такой сценарий возможен лишь в отдаленном будущем. Кроме того, он убежден, что "нет никаких оснований" для того, чтобы отправлять польские войска в Украину.

18 мая в Польше состоялся первый тур выборов президента. В первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому впереди - второй тур, в котором и будет определен следующий глава государства.

Бороться за победу 1 июня будут действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский (его в первом туре поддержали 31,36% избирателей) и Кароль Навроцкий, которого поддерживает PiS (с результатом после первого тура в 29,54% голосов).

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал Кароля Навроцкого за его готовность отказаться от поддержки членства Украины в НАТО. По мнению главы польского правительства, Навроцкий таким образом подписывается под требованием России.

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