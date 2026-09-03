Сенаторы США просят армию объяснить расформирование подразделения, которое перенимало опыт ВСУ в использовании БПЛА

Двухпартийная группа американских сенаторов требует от военного руководства армии США объяснить приказ о расформировании подразделения, которое перенимает опыт украинских войск в освоении дронов. Подобный опыт перенимают американские десантники.

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Об этом сообщает Associated Press. Такой метод ведения боевых действий практиковала 173-я воздушно-десантная бригада армии США.

Что известно

По данным издания, приказ о расформировании бригады поступил в тот момент, когда военная тактика все больше опирается на беспилотные системы для ведения боевых действий.

"Ликвидация подразделения ограничит нашу способность учиться у союзников, в частности у Вооруженных сил Украины, и будет препятствовать нашим усилиям по модернизации ведения войны с помощью беспилотников со скоростью, необходимой для конкуренции на современном поле боя", – говорится в письме законодателей.

Письмо подписали сенаторы Джин Шахин (Демократическая партия), Ангус Кинг (независимый сенатор), а также Томас Тиллис и Майкл Тернер (Республиканская партия). Они требуют провести брифинг армейского командования и нового главнокомандующего армией США Кристоферу ЛаНеву.

Также политики требуют узнать, было ли это решение основано на указаниях руководства Пентагона или принято внутри армии. Это произошло после внезапного увольнения министром обороны Питом Хегсетом бывшего главнокомандующего ВС США Рэнди Джорджа, который продвигал идею использования БПЛА.

"Мы поддерживаем трансформационные инициативы, которые армия осуществила под руководством министра Дрисколла в этой области, и хотели бы, чтобы этот импульс сохранился даже несмотря на смену руководства в армии", – написали законодатели.

Напомним, ранее Дэниел Дрисколл подал в отставку на фоне затянувшегося конфликта с Питом Хэгсетом. Он покидает пост после 18 месяцев работы, а подробности разногласий между двумя чиновниками пока не разглашаются.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за конфликта с Хэгсетом также ушел в отставку бывший командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью. 2 июля он официально передал командование, проработав около 18 месяцев.

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