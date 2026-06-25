Командующий армией США в Европе идет в отставку из-за разногласий с Хегсетом: что происходит

Американский генерал Кристофер Донахью, командующий армией США в Европе и Африке, покинет свой пост уже 2 июля. Причиной медиа считают его разногласия с министром обороны Соединенных Штатов Питом Хэгсетом.

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Об этом сообщило агентство Reuters. Отметим, что увольнение Донахью официально подтверждено заявлением армии США, опубликованным в четверг, 25 июня.

В Reuters напомнили: инсайдеры некоторое время назад предупреждали, что Хегсет может досрочно сменить командующего американской армией в Европе и Африке. На этой должности Донахью проработал всего 18 месяцев.

Донахью имеет опыт службы в Ираке, Сирии и других зонах конфликтов. Также он известен как последний военнослужащий Соединенных Штатов, покинувший Афганистан во время вывода войск в 2021 году по решению тогдашнего президента Джо Байдена.

Во время полномасштабной российско-украинской войны генерал играл важную роль в координации американской военной поддержки Киева.

"Благодаря опыту в специальных операциях и одновременному исполнению обязанностей командующего сухопутными войсками НАТО в Европе, Донахью пользуется уважением среди военных и политических лидеров Европы", – напомнили журналисты.

В Financial Times писали, что отставка генерала Донахью происходит на фоне планов Пентагона сократить уровня командования в Европе и усилить давление со стороны президента Дональда Трампа, который призывает союзников взять на себя большую ответственность за собственную оборону и поддержку Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили объявил об отставке из-за разногласий с правительством по поводу оборонных расходов. Премьер Кир Стармер назначил нового министра обороны – Дэна Джарвиса из министерства внутренних дел.

– 22 июня о своем увольнении заявил уже сам Кир Стармер. Он заверил, что руководствуется прежде всего интересами страны.

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