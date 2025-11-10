Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства: когда будет прекращен самый длительный в истории шатдаун

Республиканцы и демократы в Сенате США пришли к согласию относительно закона о государственном финансировании. Вечером 9 ноября они наконец приняли упомянутый закон минимально необходимыми 60 голосами, что открывает путь к возобновлению работы американского правительства.

Об этом стало известно из трансляции голосования в Сенате. На очереди – голосование в Палате представителей.

Сенат проголосовал за возобновление работы правительства США с 14-й попытки

После 13 неудачных попыток в Сенате США наконец приняли закон о государственном финансировании. Его поддержали 60 сенаторов от обеих партий – это минимальное количество голосов, необходимых для принятия решений. Против выступили 40 законодателей.

До сих пор голосование блокировали представители Демократической партии, которые требовали увеличения субсидий на здравоохранение. Сейчас же, когда решение принято, Сенат дал зеленый свет возобновлению работы американского правительства.

По данным источников CNN и Politico сообщали, что принятие закона о финансировании стало возможным после того, как 8 сенаторов-демократов договорились с республиканцами о возобновлении работы правительства США, получив взамен обещание продолжения субсидий на медицинскую помощь.

На очереди – рассмотрение и утверждение законопроекта в Палате представителей.

После принятия предложенного республиканцами закона, финансирование должно быть обеспечено до 30 января. В западных медиа отмечают, что текст не содержит никаких гарантий от Республиканской партии по выполнению требования демократов о продлении субсидий на здравоохранение. Впрочем, представители Демократической партии, участвующие в переговорах, считают, что лидеры Республиканской партии в Палате представителей и Сенате достигнут компромисса в ближайшие недели.

Рекордный шатдаун в США

Неспособность республиканцев и демократов найти компромисс о принципиальных вопросах вызвала рекордный для США шатдаун: он длится с 1 октября – уже более 40 дней.

Закон, запрещающий работу федеральных органов власти в случае отсутствия финансирования, действует в США с конца XIX века. И шатдауном называют его последствия в случае, если Конгресс не успевает одобрить план законы о расходах для правительственных структур до 1 октября, когда начинается новый финансовый год, или если президент не успел подписать их.

В целом финансирование правительства в США происходит по 12 различным законопроектам. Учитывая то, что согласование каждого из них обеими палатами Конгресса и администрацией президента требует много времени – до начала нового финансового года они редко когда вступают в силу все.

Предыдущий рекордный шатдаун – общей продолжительностью 35 дней – начался 22 декабря 2018 года. Президентом США тогда также был Дональд Трамп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за шатдауна США приостановили экспорт оружия на более 5 млрд долларов. Речь идет о контрактах на ракеты, боевые системы и высокоточную технику.

Часть из этого объема могла получить Украина, ведь продавать ее Америка собиралась партнерам по НАТО.

