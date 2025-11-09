Из-за шатдауна США приостановили экспорт оружия на более 5 млрд долларов: часть могла получить Украина

Из-за длительного правительственного шатдауна в Соединенных Штатах Америки на паузе оказались поставки оружия союзникам по НАТО и Украине. Государственный департамент США оценил стоимость задержанного экспорта в более чем 5 миллиардов долларов. Под срывом оказались контракты на ракеты, боевые системы и высокоточную технику, которую должны были получить страны Европы.

Видео дня

Об этом заявили в Госдепартаменте США, ссылаясь на внутреннюю оценку, которую обнародовало издание Axios. Представители ведомства отметили, что из-за вынужденных отпусков работников и остановки финансирования серьезно пострадали процессы согласования контрактов. Один из высокопоставленных чиновников Госдепа отметил, что "задержка реально вредит и нашим партнерам, и американской промышленности, которая должна была поставлять эти критически важные системы за границу".

Финансовая пауза

По словам чиновников, задержки касаются поставок таких систем, как ракеты AMRAAM, боевые комплексы Aegis и установки HIMARS, которые предназначались для Дании, Польши и Хорватии. Часть этих систем могла быть передана Украине через программы взаимодействия между союзниками. Речь идет как о прямых продажах оружия правительствам стран НАТО, так и о лицензиях для частных оборонных компаний США на экспорт вооружений.

Обычно такие операции проходят быстро и без споров, но сейчас процессы парализованы. Согласно закону о контроле за экспортом вооружений, Конгресс должен пересматривать каждое предложение о продаже оружия. Из-за того, что многие сотрудники Госдепа, которые готовят эти брифинги для конгрессовых комитетов, отправлены в отпуска, согласования зависли на неопределенный срок.

Политическое противостояние

По словам представителя Госдепартамента Томми Пиггота, "демократы блокируют критически важные продажи оружия, в том числе нашим союзникам по НАТО, чем ослабляют промышленную базу США и ставят под угрозу безопасность наших партнеров".

Председатель Комитета Сената по иностранным делам Джеймс Риш в комментарии изданию отметил, что "Китай и Россия не останавливаются, их попытки подорвать стабильность только упрощаются, пока мы парализованы собственным шатдауном".

По оценкам Axios, по состоянию на 40-й день с момента остановки правительства США большинство отделов, связанных с военными экспортными программами, работают лишь на 25% от привычного уровня. Это уже влияет на темпы производства и выполнения контрактов.

Напомним, что среда, 5 ноября 2025 года, стала 36-м днем остановки работы правительства США, что стало самым длинным шатдауном в истории Соединенных Штатов. Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен во время первого президентства Дональда Трампа в 2019 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!