Сенат США отклонил резолюцию, которая должна была бы запретить Трампу наносить новые удары по Ирану

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа на ведение боевых действий против Ирана. Инициатива провалилась в ходе процедурного голосования со счетом 48-47.

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Такой результат стал серьезным ударом по планам демократов ограничить полномочия президента в отношении боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post.

Подробности проваленного голосования

Автором заблокированной резолюции выступил сенатор-демократ Рафаэль Уорнок. Чтобы инициатива прошла процедурное голосование, демократам не хватило всего одного голоса.

Примечательно, что четыре сенатора-республиканца поддержали документ и проголосовали вместе с оппозицией – Сьюзан Коллинз, Билл Кэссиди, Лиза Мурковски и Рэнд Пол. Однако этих голосов не хватило, так как один из демократов, сенатор Джон Феттерман, выступил против резолюции.

Голосование в Сенате состоялось спустя всего несколько дней после того, как США и Иран достигли ограниченного соглашения о прекращении боевых действий. Более того, уже 19 июня в Швейцарии стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании для начала полномасштабных мирных переговоров.

Демократы не верят в мирный план

Представители Демократической партии заявляют, что не намерены ослаблять давление, поскольку считают риски возобновления войны на Ближнем Востоке слишком высокими.

Инициатор резолюции Уорнок объяснил, что законодательный запрет на ведение боевых действий против Ирана крайне необходим. Сенатор-демократ считает, что в обозримом будущем боевые действия могут возобновиться по инициативе Трампа.

В свою очередь, республиканцы поддерживают дипломатические шаги администрации Трампа. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн отметил, что Белый дом движется в правильном направлении.

Другие представители партии, такие как сенатор Джон Корнин, подчеркнули, что Белому дому нельзя "связывать руки" в вопросах национальной безопасности и противодействия иранскому режиму.

Что предшествовало

В середине мая сенат США сделал шаг к ограничению военных полномочий президента Трампа. Тогда законопроект, обязывающий главу государства получать одобрение Конгресса на любые будущие военные действия против Ирана, успешно прошел очередное голосование.

Инициатива получила поддержку благодаря новому переходу депутатов от Республиканской партии на сторону оппозиции. Это голосование стало переломным моментом, поскольку ранее Сенат семь раз подряд отклонял аналогичные инициативы.

Тем не менее, окончательное принятие закона оставалось под большим вопросом. Во время принятия законопроекта на заседании отсутствовали несколько сенаторов-республиканцев, которые были заняты предвыборными кампаниями в своих штатах.

Напомним, американская разведка сомневается в том, что Иран действительно готов пойти на реальные ядерные уступки в рамках мирного соглашения. Разведывательные данные указывают на то, что намерения Тегерана могут быть нацелены на получение односторонней выгоды.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде. С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Подписание меморандума станет началом 60-дневных переговоров о завершении войны.

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