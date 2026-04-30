Семьи жертв стрельбы в Канаде подали иски против OpenAI и Сэма Альтмана: в чем причина

Семь семей жертв стрельбы в канадском городе Тамблер-Ридж подали судебные иски против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Они утверждают, что компания могла предотвратить трагедию, но не передала полиции информацию о подозрительной активности стрелка в чат-боте.

Истцы также обвиняют OpenAI в халатности и сокрытии фактов для защиты собственной репутации. Об этом сообщает The Verge.

Речь идет о стрельбе в школе города Тамблер-Ридж, в которой фигурирует 18-летний подозреваемый Джесси Ван Рутселаар. Известно, что его взаимодействие с чат-ботом содержало обсуждение тем, связанных с насилием с использованием оружия, что могло вызвать беспокойство.

В материалах дела отмечается, что в OpenAI рассматривали возможность уведомления правоохранителей об этой активности, однако в итоге отказались от такого шага. Истцы считают, что решение было принято с учетом репутационных рисков и подготовки компании к возможному публичному размещению акций.

Отдельные обвинения касаются действий компании после инцидента. В частности, речь идет о том, что OpenAI заявила о блокировке аккаунта подозреваемого, однако, по версии истцов, фактически лишь деактивировала его. Позже он смог создать новую учетную запись, воспользовавшись стандартной процедурой регистрации.

Компания ввела в заблуждение относительно наличия защитных механизмов, которые якобы можно было обойти. По мнению семей, такие механизмы либо были недостаточными, либо вообще не существовали на момент событий.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Тамблер-Ридж (Канада) в средней школе и жилом доме произошла стрельба, жертвами которой стали 10 человек, включая самого нападающего. По прибытии на место происшествия полиция обнаружила сначала шесть погибших и десятки раненых.

