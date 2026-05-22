По меньшей мере десять человек погибли в результате стрельбы на ферме в Гондурасе: что происходит
Вблизи города Трухильо на севере Гондураса утром 21 мая в результате стрельбы погибли по меньшей мере 10 человек. Нападение произошло на ферме по производству пальмового масла.
Заместитель главы полиции Гондураса Роммель Армандо Мартинес Торрес заявил на брифинге, что убийства произошли в районе, пострадавшем от "эндемического насилия", вызванного преступными группировками. Точное количество жертв официальные лица не обнародовали.
Как передает BNO News, свидетели давали разные оценки: от 13–14 до 17 погибших. Видео с места происшествия подтверждают, что убито было минимум 10 человек.
Некоторые из погибших находились внутри церкви, когда вооруженные мужчины открыли огонь. Сообщается, что на месте происшествия были мужчины, женщины и дети.
Прежде чем власти оцепили территорию, родственники забрали некоторые тела, чтобы отвезти их домой для подготовки к похоронам.
Следователи еще устанавливают мотив преступников, но наиболее вероятной причиной стрельбы СМИ называют спор о земле и контроле над пальмовыми плантациями.
