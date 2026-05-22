По меньшей мере десять человек погибли в результате стрельбы на ферме в Гондурасе: что происходит

Вблизи города Трухильо на севере Гондураса утром 21 мая в результате стрельбы погибли по меньшей мере 10 человек. Нападение произошло на ферме по производству пальмового масла.

Заместитель главы полиции Гондураса Роммель Армандо Мартинес Торрес заявил на брифинге, что убийства произошли в районе, пострадавшем от "эндемического насилия", вызванного преступными группировками. Точное количество жертв официальные лица не обнародовали.

Как передает BNO News, свидетели давали разные оценки: от 13–14 до 17 погибших. Видео с места происшествия подтверждают, что убито было минимум 10 человек.

Некоторые из погибших находились внутри церкви, когда вооруженные мужчины открыли огонь. Сообщается, что на месте происшествия были мужчины, женщины и дети.

Прежде чем власти оцепили территорию, родственники забрали некоторые тела, чтобы отвезти их домой для подготовки к похоронам.

Следователи еще устанавливают мотив преступников, но наиболее вероятной причиной стрельбы СМИ называют спор о земле и контроле над пальмовыми плантациями.

Как писал OBOZ.UA:

– В штате Пуэбла в Мексике утром 17 мая группа вооруженных злоумышленников устроила стрельбу, в результате которой погибли 10 человек. Местные СМИ утверждают, что среди погибших есть по меньшей мере трое несовершеннолетних, в том числе младенец.

– В тот же день в турецком Текирдаге двух правоохранителей застрелили, когда копы прибыли на место вызова после сообщения о драке.

