Саудовская Аравия высадила в пустыне 159 млн деревьев: результат через пять лет поразил

В Саудовской Аравии за пять лет высадили 159 миллионов деревьев, восстановив более миллиона гектаров деградированных земель. Проект назвали одним из ярчайших примеров успешной борьбы с опустыниванием даже в регионах с острым дефицитом воды.

Видео дня

Теперь страна планирует ещё больше расширить программу, чтобы к 2030 году количество высаженных деревьев составило 10 миллиардов. Об этом сообщает Tech.

Как страна восстанавливает миллионы гектаров земли

Саудовская Аравия начала масштабную программу восстановления земель в 2021 году в рамках стратегии "Видение 2030". В 2024 году площадь рекультивированных территорий составила около 250 тысяч гектаров, а уже в начале 2026 года она превысила 1 миллион гектаров. Параллельно страна активно высаживает деревья в засушливых районах.

В Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием подчеркнули, что благодаря этому проекту даже в регионах с острым дефицитом воды можно успешно восстанавливать экосистемы. Поэтому такой опыт может стать ориентиром для государств, страдающих от засухи и деградации земель.

Уже к 2030 году Саудовская Аравия планирует восстановить 2,5 миллиона гектаров территорий, а в долгосрочной перспективе рекультивировать 40 миллионов гектаров и высадить 10 миллиардов деревьев. Для поддержания новых насаждений страна развивает системы сбора дождевой воды, строит плотины и реализует другие проекты по сохранению водных ресурсов.

Восстановление земель стало примером для других государств

В рамках программы в стране высаживают миллионы деревьев вдоль автомагистралей, восстанавливают пастбища и расширяют зеленые зоны в городах. Для орошения части насаждений используют очищенные сточные воды, что позволяет экономить пресные водные ресурсы.

Правительство поясняет, что восстановить более миллиона гектаров земель удалось благодаря совместной работе государственных структур, бизнеса и общественных организаций.

Параллельно Саудовская Аравия реализует другие экологические инициативы, в частности планирует к 2030 году обеспечивать половину производства электроэнергии за счет возобновляемых источников и расширить природоохранные территории.

Успех проекта уже привлек внимание международного сообщества. На конференции ООН по борьбе с деградацией земель, которая состоится в августе 2026 года, Саудовская Аравия планирует представить свой опыт как пример эффективного восстановления земель и повышения устойчивости к засухам.

Как писал OBOZ.UA, в Китае в рамках одного из крупнейших экологических проектов в мире высадили около 78 миллиардов деревьев. Однако масштабное озеленение имело неожиданные последствия. Новые леса нарушили естественный водный баланс и привели к дефициту воды в густонаселённых регионах страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!