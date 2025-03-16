Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих военных: в Ереване отрицают

Азербайджан обвинил Армению в атаке на своих военнослужащих. В Минобороны страны заявили, что армянские военные утром 16 марта обстреляли со стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

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Заявление министерства процитировало Азербайджанское государственное информационное агентство. В оборонном ведомстве Армении на обвинения отреагировали и заявили, что они не соответствуют действительности.

По версии азербайджанской стороны, армянские военнослужащие совершили обстрел около 10 часов утра по местному времени.

"16 марта примерно в 09:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии", – сообщили в Азербайджанском госинформагенстве со ссылкой на комментарий МО Азербайджана.

Армения на обвинения отреагировала официальным заявлением Минобороны.

"Сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 16 марта в районе 09:45 подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на юго-восточном участке приграничной зоны, не соответствует действительности", – отметили в оборонном ведомстве Республики Армения.

Там также напомнили, что аппарат премьер-министра Армении предложил создать совместный механизм между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и фиксации информации о них.

"Однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение", – добавили в МО Армении.

Напомним, ранее сообщалось, что роспропаганда запустила фейк, чтобы испортить отношения Украины с Арменией и Азербайджаном.

Для этого россияне забросили в сеть сфальсифицированный "документ" о якобы стремлении Украины инспирировать начало вооруженного конфликта между этими двумя государствами, чтобы Россия "открыла второй фронт" и распылила свои силы. С опровержением фейка выступили в Главном управлении разведки, от имени руководителя которого Кирилла Буданова якобы и был составлен фейковый "доклад" в Минобороны Украины.

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