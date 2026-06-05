'Прекрасный проект': Трамп хочет создать в Вашингтоне набережную и назвать ее в свою честь

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении создать пешеходный маршрут, который соединит Мемориал Линкольна с побережьем реки Потомак в Вашингтоне. Проект может получить название "Trump Promenade" и стать частью обновления Национальной аллеи.

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Инициатива предусматривает строительство мостов и новых пешеходных переходов. Об этом сообщает издание Politico.

Согласно плану, новая пешеходная зона должна соединить Мемориал Линкольна с рекой Потомак через систему мостов над автомобильными дорогами Parkway Drive и Ohio Drive. Проект позиционируется как часть более широкой реконструкции Национальной аллеи в Вашингтоне, которая, по словам инициаторов, должна продолжить идеи McMillan Plan 1902 года.

Проект может быть логическим продолжением уже существующих работ в районе Мемориала Линкольна, в частности обновления отражательного бассейна и планов строительства 250-футовой арки вблизи Арлингтонского национального кладбища. Новая инфраструктура должна улучшить доступ пешеходов к набережной, где сейчас отсутствуют прямые маршруты.

Проект находится на стадии концепции, а официальные ведомства пока не предоставили дополнительных комментариев по его согласованию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа собирается начать выпуск купюры нового и совершенно необычного номинала –$250 с действующим американским лидером на аверсе. Белый дом выбрал этот номинал неслучайно – ее планируют приурочить к 250-летию основания США, которое будут праздновать 4 июля этого года.

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