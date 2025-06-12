Самые жуткие авиакатастрофы в истории, которые унесли жизни сотен людей. Фото и видео

В Индии 12 июня случилась жуткая авиакатастрофа – в районе аэропорта в городе Ахмедабад потерпел крушение международный рейс авиакомпании Air India, на борту которого находилось 242 пассажира. Точное количество погибших пока неизвестно, но некоторые СМИ пишут о том, что выживших нет.

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OBOZ.UA собрал перечень других страшных авиакатастроф с сотнями погибших. Они стали одними из самых трагических событий в истории авиации.

1. Катастрофа рейса JAL 123, Япония, 1985 год

Трагедия произошла 12 августа 1985 года в районе горы Оцука в ста километрах от Токио. Самолет Boeing 747SR компании Japan Airlines врезался в гору. Из 524 человек, находившихся на борту, команда спасателей, прибывшая на место аварии через 14 часов, живыми застала лишь четырех.

Всего погибшими признаны 520 человек.

Это самая большая авиакатастрофа в истории, где погибло такое количество людей на борту. Самолет выполнял рейс из Токио в Осаку. Во время полета произошло разрушение задней части фюзеляжа из-за дефекта, который возник из-за аварии при ремонте самолета несколько лет до того. Это привело к потере гидравлической системы на борту, что сделало невозможным управление. После нескольких часов борьбы экипажа самолет врезался в горы.

2. Катастрофа рейса МН17 (Malaysia Airlines Flight 17), Украина, 2014 год

17 июля 2014 года над оккупированной войсками России частью Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате погибли все 298 пассажиров, среди них было 15 членов экипажа. Международные следственные учреждения установили, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл из России.

Среди погибших было 193 гражданина Нидерландов. Это вызвало международное возмущение и большое политическое напряжение, поскольку ракета была выпущена с территории, подконтрольной сепаратистам, а расследование показало, что она была предоставлена Россией.

Суд в Гааге признал виновными в сбивании самолета трех человек, связанных с российским режимом. Международная организация гражданской авиации назвала Россию ответственной за крушение самолета.

3. Катастрофа рейса 123 авиакомпании Air India, Индия, 1982 год

Самолет Boeing 747-200 авиакомпании Air India выполнял рейс из Бенгала в Бангкок. Во время полета на большой высоте один из двигателей самолета получил технические повреждения, что привело к пожару и остановке еще двух двигателей. Из-за потери мощности самолет не смог справиться с посадкой и через несколько часов катастрофически разбился в Гималаях.

Эта катастрофа является одной из крупнейших по количеству погибших в истории индийской авиации – 329.

4. Катастрофа рейса 182 авиакомпании Pacific Southwest Airlines, Калифорния, 1978 год

Это была одна из самых страшных авиакатастроф в истории США в то время. Самолет Pacific Southwest Airlines, выполнявший рейс из Сан-Франциско в Сан-Диего, упал из-за взрыва, вызванного стрельбой на борту.

Один из пассажиров, бывший полицейский, начал перестрелку с другими пассажирами, и в результате взорвалась граната. Самолет получил серьезные повреждения и через несколько минут после взрыва упал на землю. Погибли все 144 человека на борту.

5. Катастрофа рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines, Эфиопия, 2019 год

Boeing 737 Max 8 компании Ethiopian Airlines сломался через несколько минут после взлета из аэропорта в Аддис-Абебе. Это произошло из-за проблем с автоматическим управлением самолета, возникших после обновлений программного обеспечения в рамках модернизации самолета.

Система MCAS неправильно интерпретировала данные о наклоне самолета. Погибли все пассажиры и экипаж – всего 346 человека.

6. Катастрофа рейса 235 авиакомпании China Airlines, Тайвань, 1994 год

Boeing 747-400 авиакомпании China Airlines выполнял рейс из Тайбэя в Гонконг. Из-за того, что во время взлета произошел серьезный технический сбой в двигателе, самолет испытал потерю подъемной силы. Это привело к потере управления и в итоге к катастрофе. Самолет врезался в море, и 264 человека на борту погибли.

Самолет McDonnell Douglas DC-9 компании Delta Airlines разбился при попытке взлететь из аэропорта в Детройте. Пожар на борту самолета оказался причиной потери управления. Погибли все 156 пассажиров, но в результате расследования было выявлено, что технические проблемы самолета и человеческие ошибки сыграли ключевую роль в катастрофе.

Как ранее писал OBOZ.UA, в воскресенье, 8 июня, в американском штате Теннесси в округе Коффи упал самолет с парашютистами на борту. В результате катастрофы никто не погиб, но несколько человек получили ранения.

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