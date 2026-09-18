"Сафари в один конец": в Кремле усомнились в эффективности "Африканского корпуса" – ГУР
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Российский "Африканский корпус" оказался малоэффективным в борьбе с повстанческими группировками в Африке. Из-за бюрократии, медленного принятия решений и значительных потерь эта структура страны-агрессора не способна эффективно реагировать на действия противника.
Подробности сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, назвав деятельность российских военных "сафари в один конец". Там подчеркнули, что, несмотря на это, Москва продолжает наращивать численность и пытается сохранить влияние на африканские режимы.
Российские наемники в Африке теряют позиции
Как отметили в разведывательном ведомстве, даже в Кремле усомнились в успехах "Африканского корпуса", ведь его подразделения демонстрируют низкую эффективность в противостоянии повстанческим формированиям, в то же время их содержание требует значительных финансовых ресурсов.
Одной из главных проблем группировки является ограниченность ее функций. Российские военные преимущественно выполняют охранные и инструкторские задачи, тогда как к масштабным асимметричным боевым действиям против многочисленных повстанческих групп они должным образом не подготовлены.
"Командование "Африканского корпус" из-за чрезмерной бюрократизации, сложной и жесткой вертикали управления слишком медленно принимает решения. Это, в частности, связано с недостатком инициативности командиров "на местах". Такая задержка в принятии решений приводит к потере способности оперативно реагировать на действия повстанцев, ведь для этого приходится ждать отмашки из Москвы", – говорится в сообщении.
По данным ГУР, деятельность российского контингента уже обернулась для сил, поддерживаемых Кремлем, потерей важных объектов, личного состава и техники, а также сокращением контролируемых территорий.
Неэффективность российских наемников вызывает недовольство властей Мали и Буркина-Фасо, которые финансируют их пребывание за счет государственных бюджетов.
Москва наращивает присутствие своих бойцов, несмотря на значительные потери
Схема расчетов за российское военное присутствие носит смешанный характер. Официальные межгосударственные платежи сочетаются с механизмами, характерными для частных военных формирований. Взамен Москва через министерство обороны получает доступ к природным ресурсам африканских стран, в частности к месторождениям полезных ископаемых.
"В целом "Африканский корпус" сохраняет боеспособность, однако не способен переломить ситуацию в пользу местных режимов без привлечения в разы большего количества техники и личного состава", – отмечается в сообщении.
В то же время после значительных потерь российский "Африканский корпус" активизировал набор новых бойцов. С начала 2026 года численность его подразделений за пределами России увеличилась более чем на 1,5 тысячи человек, а в июле – до 6180.
Напомним, в столице Нигера армия при поддержке российских наемников восстановила контроль над ключевой военной авиабазой после атаки мятежных солдат. В подавлении мятежа непосредственно участвовали бойцы подконтрольного Кремлю "Африканского корпуса", которые применили против мятежников дроны-камикадзе.
Как писал OBOZ.UA, в июле 2026 года в Мали боевики атаковали крупную колонну российского "Африканского корпуса". Столкновения произошли на фоне активизации боевых действий против правительственных сил страны.
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