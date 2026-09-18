"Сафари в один конец": в Кремле усомнились в эффективности "Африканского корпуса" – ГУР

Российский "Африканский корпус" оказался малоэффективным в борьбе с повстанческими группировками в Африке. Из-за бюрократии, медленного принятия решений и значительных потерь эта структура страны-агрессора не способна эффективно реагировать на действия противника.

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Подробности сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, назвав деятельность российских военных "сафари в один конец". Там подчеркнули, что, несмотря на это, Москва продолжает наращивать численность и пытается сохранить влияние на африканские режимы.

Российские наемники в Африке теряют позиции

Как отметили в разведывательном ведомстве, даже в Кремле усомнились в успехах "Африканского корпуса", ведь его подразделения демонстрируют низкую эффективность в противостоянии повстанческим формированиям, в то же время их содержание требует значительных финансовых ресурсов.

Одной из главных проблем группировки является ограниченность ее функций. Российские военные преимущественно выполняют охранные и инструкторские задачи, тогда как к масштабным асимметричным боевым действиям против многочисленных повстанческих групп они должным образом не подготовлены.

"Командование "Африканского корпус" из-за чрезмерной бюрократизации, сложной и жесткой вертикали управления слишком медленно принимает решения. Это, в частности, связано с недостатком инициативности командиров "на местах". Такая задержка в принятии решений приводит к потере способности оперативно реагировать на действия повстанцев, ведь для этого приходится ждать отмашки из Москвы", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, деятельность российского контингента уже обернулась для сил, поддерживаемых Кремлем, потерей важных объектов, личного состава и техники, а также сокращением контролируемых территорий.

Неэффективность российских наемников вызывает недовольство властей Мали и Буркина-Фасо, которые финансируют их пребывание за счет государственных бюджетов.

Москва наращивает присутствие своих бойцов, несмотря на значительные потери

Схема расчетов за российское военное присутствие носит смешанный характер. Официальные межгосударственные платежи сочетаются с механизмами, характерными для частных военных формирований. Взамен Москва через министерство обороны получает доступ к природным ресурсам африканских стран, в частности к месторождениям полезных ископаемых.

"В целом "Африканский корпус" сохраняет боеспособность, однако не способен переломить ситуацию в пользу местных режимов без привлечения в разы большего количества техники и личного состава", – отмечается в сообщении.

В то же время после значительных потерь российский "Африканский корпус" активизировал набор новых бойцов. С начала 2026 года численность его подразделений за пределами России увеличилась более чем на 1,5 тысячи человек, а в июле – до 6180.

Напомним, в столице Нигера армия при поддержке российских наемников восстановила контроль над ключевой военной авиабазой после атаки мятежных солдат. В подавлении мятежа непосредственно участвовали бойцы подконтрольного Кремлю "Африканского корпуса", которые применили против мятежников дроны-камикадзе.

Как писал OBOZ.UA, в июле 2026 года в Мали боевики атаковали крупную колонну российского "Африканского корпуса". Столкновения произошли на фоне активизации боевых действий против правительственных сил страны.

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