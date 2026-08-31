В Нигере российские наемники помогли хунте подавить военный мятеж на авиабазе – СМИ

В столице Нигера Ниамее армия при поддержке российских наемников восстановила контроль над ключевой военной авиабазой после атаки мятежных солдат. Мятеж продемонстрировал рост напряженности внутри вооруженных сил страны на фоне неудач в борьбе с исламистскими группировками.

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Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, в подавлении мятежа непосредственно участвовалибойцы подконтрольного Кремлю "Африканского корпуса", которые применили против мятежников дроны-камикадзе.

Россияне помогли подавить мятеж

По информации источников, атаку на авиабазу совершили сотни военных, недовольных ситуацией в армии. В ходе операции российские силы как минимум один раз применили ударный дрон, после чего часть мятежников сдалась, а на защиту властей также выступила президентская гвардия Нигера.

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили факт отражения атаки с помощью "Африканского корпуса", заверив в дальнейшей поддержке режима Тиани.

Поддержку властям Нигера выразил и Алжир. Министерство обороны страны сообщило, что направило четыре истребителя и другое оборудование для помощи нигерской армии.

Что известно о мятеже

Взрывы и стрельба раздались в Ниамее утром 29 августа. Нападавшие атаковали военную авиабазу, а также совершили нападение вблизи президентского дворца.

Государственное телевидение Нигера сообщило, что в мятеже участвовали сотни "недовольных военнослужащих". По данным аналитиков и источников в силовых структурах, недовольство растет из-за значительных потерь в ходе борьбы с джихадистскими группировками.

Военный правитель Абдурахаман Тиани пришел к власти в результате переворота в 2023 году. После этого Нигер дистанцировался от западных партнеров, в частности Франции и США, и начал более тесно сотрудничать с Россией в сфере безопасности.

Авиабаза в Ниамее имеет стратегическое значение: там размещаются контртеррористические силы Альянса государств Сахеля, в который входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо. Объект также используют российские и итальянские военные, а ранее в этом году его уже атаковали группировки, связанные с "Исламским государством" и "Аль-Каидой".

После подавления мятежа ситуация в Ниамее стабилизировалась. Жители столицы сообщили, что в городе возобновилась спокойная жизнь, а власти начали убирать блокпосты, установленные во время беспорядков.

Напомним, в июле 2026 года в Мали боевики атаковали крупную колонну российского "Африканского корпуса". Столкновения произошли на фоне активизации боевых действий против правительственных сил страны.

Как писал OBOZ.UA, Россия продолжает использовать "Африканский корпус" дляусиления своего влияния на африканском континенте. По данным ГУР, Москва также использует его для обхода санкций, контроля над ресурсами и вербовки наемников.

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