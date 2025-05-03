Рютте хочет убедить членов НАТО увеличить расходы на оборону – Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте предложил членам блока увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью. Так он хочет удовлетворить требование американского президента Дональда Трампа относительно целевого показателя в 5%.

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Об этом в пятницу, 2 мая, сообщило агенство Reuters с ссылкой на проинформированные источники. По словам собеседников журналистов, предложение Рютте может позволить Трампу объявить о победе на саммите НАТО в Гааге в июне.

При этом инициатива генсека не обязывает европейские страны и Канаду увеличивать расходы на оборону до 5%.

Текущая цель НАТО по оборонным расходам составляет не менее 2% ВВП, этого показателя достигли 22 из 32 членов блока. Лидеры НАТО говорят, что теперь этого недостаточно, поскольку они видят в России гораздо большую угрозу после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Ни одна страна НАТО не достигает 5% цели Трампа. По данным НАТО, США тратят около 3,2% ВВП на оборону. Польша тратит наибольшую долю своего производства – более 4%.

Многие европейские члены НАТО находятся под давлением из-за требования увеличить расходы на оборону, поскольку США ясно дали понять, что больше не будут в первую очередь фокусироваться на защите континента. Трамп пригрозил не приходить на помощь другим членам НАТО, если они не потратят достаточно на собственную оборону.

На вопрос о том, может ли НАТО подтвердить, что Рютте сделал это предложение, пресс-секретарь Альянса Эллисон Гарт не дала прямого ответа. Она сказала, что Рютте "неоднократно заявлял, что увеличение оборонных расходов необходимо для того, чтобы достичь целей развития сил и средств…".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рюте заявил, что если бы НАТО оставило норму финансирования обороны на уровне 2% ВВП, то через 3-5 лет блок не смог бы защитить себя. Поэтому странам-союзникам нужно вкладывать в армию и в сферу ОПК больше.

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