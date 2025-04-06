'Поступает впечатляющее количество миллиардов': Рютте сказал, что было бы, если бы страны Европы не увеличили расходы на оборону

Если бы Североатлантический альянс оставил норму финансирования обороны на уровне 2% ВВП, то через 3-5 лет НАТО не смог бы защитить себя. Поэтому странам-союзникам нужно вкладывать в армию и в сферу ОПК больше.

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Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В программе Face The Nation в эфире CBS News нидерландский политик согласился с требованиями президента США Дональда Трампа вкладывать более 2% ВВП в оборону.

Генсек подчеркнул, что процесс увеличения вкладов уже идет.

"Если бы мы придерживались старых 2% (от ВВП. – Ред.), то не смогли бы защититься через три-пять лет", – сказал Рютте.

По его словам, это "очень впечатляюще" видеть то количество миллиардов, которые выделяются европейскими странами НАТО на оборону за последние несколько месяцев. "Нужно продолжать делать это", – добавил политик.

"Это нужно сравнить с временами холодной войны, когда вы смотрите на общие расходы на оборону, которые сейчас растут в Европе", – сказал генсек.

Как писал OBOZ.UA, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не участвует в переговорах по прекращению войны между Украиной и Россией.

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