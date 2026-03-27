В чешской Праге в четверг, 26 марта, произошел инцидент возле так называемого "русского дома". Неизвестный бросил в здание несколько коктейлей Молотова, после чего скрылся.

Об этом сообщает пресс-центр полиции Чешской Республики. Злоумышленника объявили в розыск.

Что известно

По данным чешских правоохранителей, инцидент произошел вечером по адресу улица На Заторце, 6. В то же время глава "русского дома" Игорь Гиренко сообщил пропагандистским росСМИ, что пострадавших в результате нападения "не было".

Как отмечается, "русский дом" в Праге был открыт в 1971 году, описывая свою главную задачу, как "знакомство граждан Чешской Республики с историей и культурой России", традициями народов, населяющих страну и ее потенциалом".

Такие учреждения открыты во многих странах мира, в частности в Западной Европе, и они продолжили работать и после начала войны России против Украины. Принадлежат "дома" Россотрудничеству.

В прошлом году закрытия одного из "российских домов" требовал Азербайджан. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявлял, что азербайджанский МИД призвал прекратить его работу из-за отсутствия регистрации как юрлица.

В то же время азербайджанское информагентство Caliber и телеканал BakuTV утверждали, что под прикрытием "русского дома" в Баку работают российские спецслужбы.

Напомним, ранее министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил, что страна не поддерживает контактов с Россией ине ведет переговоров с Владимиром Путиным. По его словам, Прага не ориентируется на Москву, придерживаясь четкой линии в этом вопросе.

