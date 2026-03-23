'Для Польши Россия является угрозой': Навроцкий перед встречей с Орбаном заявил о ненависти к Путину

Вице-премьер и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил, что страна не поддерживает контактов с Россией и не ведет переговоров с Владимиром Путиным. Он сделал это заявление в понедельник после заседания правительства, комментируя позицию Праги в отношении Москвы и ситуацию в Европейском Союзе.

Об этом Гавличек сказал во время брифинга, который цитирует корреспондент Укринформа. По его словам, Чехия не ориентируется на Россию и придерживается четкой линии в этом вопросе.

"Мы в Россию не ездим, мы не поддерживаем Путина, мы никогда с ним не вели переговоры... Никакой Москвы, никакого Путина", – подчеркнул вице-премьер.

Позиция Праги в отношении Москвы

Гавличек подчеркнул, что чешская политика остается прагматичной, но в то же время четкой в отношениях с Россией. Он отдельно упомянул дискуссии вокруг Венгрии и ее премьера Виктора Орбана. По словам вице-премьера, Прага уважает выбор венгерских избирателей и признает демократический характер выборов в этой стране.

В то же время он отметил, что страны ЕС могут иметь разные подходы к внешней политике. И Чехия, как он сказал, вряд ли может влиять на то, посещают ли отдельные политики Москву. Если же в Венгрии сменится власть, Прага готова сотрудничать с новым правительством.

Заявления и детали

Вице-премьер также прокомментировал сообщения в СМИ о возможных контактах венгерских чиновников с российской стороной. Он призвал относиться к таким публикациям осторожно и даже скептически.

"Тот факт, что об этом пишет газета, даже в Соединенных Штатах, не означает, что это действительно так", – отметил он. По его словам, подобные сообщения могут иметь "конспиративный, заговорщицкий характер" и появляются накануне выборов.

Гавличек добавил, что считает маловероятным передачу внутренней информации ЕС таким образом. Он назвал подобные предположения несколько инфантильными.

Отдельно вице-премьер напомнил о предвыборной кампании в самой Чехии. Тогда появлялись утверждения о возможном выходе страны из ЕС и НАТО. Но, как он подчеркнул, на практике Чехия лишь укрепила сотрудничество с обеими структурами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Чехии хотят на уровне Евросоюза (ЕС) ограничить предоставление временной защиты некоторым группам украинских беженцев – в частности мужчинам трудоспособного возраста и тем кто, прибывает из западных регионов Украины. Нововведение планируется уже с 2027 года.

