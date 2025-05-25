Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже американских гиперзвуковых ракет. По его словам, Соединенные Штаты разработали эту технологию, однако она была похищена во времена президентства Барака Обамы.

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Такое резонансное заявление американский лидер сделал во время церемонии выпуска в Вест-Пойнте 2025 года, пишет Newsweek. Трамп также похвалил курсантов военной академии, которые недавно в рамках инженерного проекта успешно создали и запустили собственную гиперзвуковую ракету, поднявшуюся почти на 150 километров в высоту.

"Восемь курсантов сегодня взялись за проектирование собственной гиперзвуковой ракеты", – сказал Трамп. "О, мы можем использовать вас для их строительства прямо сейчас. Знаете, у нас украли нашу. Мы являемся ее разработчиками. У нас ее украли во времена администрации Обамы. Они увидели... Знаете, кто ее украл? Русские ее украли. Что-то плохое произошло".

По его словам, США обладают самыми передовыми военными разработками, а кража технологий не помешала стране сохранить лидерство в этой сфере.

"Но сейчас мы, мы являемся разработчиками. Сейчас мы строим их [ракеты], и многие из них, а в начале этого года они запустили ее в космос, установив мировой рекорд для любительской ракетной техники. Невозможно доставить вас туда достаточно быстро", – добавил Трамп.

Курсанты участвовали в программе SPEAR, которая началась в 2018 году и является "одной из самых амбициозных программ бакалавриата по ракетостроению в стране". Академия описывает эту проблему как инициативу, которая предоставляет курсантам "реальный опыт в высокотехнологичных боевых условиях", направленный на "содействие пониманию возможностей Министерства обороны".

Кроме этого, Трамп заявил, что разработка гиперзвуковых ракет является заслугой именно США, а сам он якобы "отстроил армию", инвестировав в оборону более 2 триллионов долларов в течение первого президентского срока. Он упомянул создание Космических сил, повышение зарплат военным, модернизацию ядерного арсенала и развитие киберзащиты.

"Каждый кадет на поле боя передо мной должен наслаждаться этим утром, потому что это день, который вы никогда, никогда не забудете. Через несколько минут вы станете выпускниками самой элитной и известной военной академии в истории человечества, и вы станете офицерами самой величественной и мощной армии, которую когда-либо знал мир. И я знаю это, потому что я отстроил эту армию, и я отстроил армию", – сказал Трамп. "И мы отстроили его так, как никто никогда раньше, за мой первый срок".

Гиперзвуковое оружие, которое достигает максимальной скорости, в несколько раз превышающей скорость звука, оказалось вызовом для США, поскольку Китай продемонстрировал способность разрабатывать и использовать такое оружие в последние годы. Испытание, проведенное Пекином в 2022 году, застало военное командование США врасплох.

Военное командование годами намекало, что США должны инвестировать не только в гиперзвуковое оружие, но и в гиперзвуковую оборону. Они регулярно называют Китай вызовом для США, а разрыв между странами быстро сокращается.

В ноябре 2024 года Россия также показала собственные возможности, атаковав украинский город Днепр экспериментальной гиперзвуковой ракетой "Орешник", которая, по словам российского диктатора Владимира Путина, достигала 10 Махов и была неуязвимой для любой противоракетной обороны.

Россия продемонстрировала использование гиперзвукового оружия, но Пентагон определил, что ракета "Орешник" была экспериментальным типом баллистической ракеты на основе российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-26 "Рубеж". Трамп же убежден, что россияне смогли создать свое оружие только благодаря похищенным американским разработкам.

В январе, всего через несколько дней после вступления в должность на второй срок, Трамп обвинил Россию в краже чертежей их ракет в США, заявив ведущему Fox News Шону Ханнити, что "какой-то плохой человек дал им эти чертежи".

"Россия украла конструкцию, они получили ее от нас", – сказал Трамп, но добавил, что США разрабатывают "сверхзвуковые ракеты, которые даже на шаг лучше". Президент не привел никаких доказательств в подтверждение этого утверждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что испытания ракеты "Орешник" прошло успешно. Он отметил, что принято решение начать серийное производство такого оружия.

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