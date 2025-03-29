Румыния стремится усилить позиции НАТО в Черном море – Reuters

Высший совет обороны Румынии (CSAT) на заседании в пятницу, 28 марта, одобрил план пополнения своего флота легким корветом. Это часть усилий страны по усилению своей роли в Черном море и на восточном фланге НАТО.

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Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на сообщение офиса президента Румынии по итогам заседания CSAT.

Члены румынского Совета обороны обсудили на заседании поэтапное увеличение оборонных расходов и большее привлечение к поддержке мира на Европейском континенте.

В то же время, они отметили, что необходимо поддерживать тесные отношения с США и усиливать потенциал сдерживания на восточном фланге НАТО.

"В этом контексте безопасности на сегодняшнем заседании члены Совета проанализировали и одобрили предоставление ВМС Румынии нового легкого корвета, способного выполнять множество миссий в кратчайшие сроки, с тем, чтобы Министерство национальной обороны предприняло необходимые шаги для приобретения судна", - говорится в прессрелизе.

В CSAT пояснили, что наличие корвета "будет иметь значительное влияние на нынешний флот" и поможет в противодействии всем видам "классических, асимметричных, гибридных и других угроз".

Военно-морские силы Румынии являются менее модернизированным видом вооруженных сил.

Страна, имеющая самую длинную сухопутную границу с Украиной, в 2023 году отменила долгосрочное соглашение о покупке четырех военных кораблей у французской фирмы Naval Group после того, как компания и ее подрядчик не уложились в сроки.

Нынешние шаги Бухареста являются частью усилий по усилению оборонного сектора. Румынские власти ставят своей целью увеличить долю расходов на оборону до 3% ВВП.

Как сообщал OBOZ.UA, сенат Румынии принял закон, согласно которому военные страны будут сбивать российские беспилотники, нарушившие границу страны. Ранее румынская армия не могла этого делать без объявленного чрезвычайного положения.

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