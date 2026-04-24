В НАТО ответили на угрозы Трампа об исключении Испании из Альянса

НАТО официально заявило, что не имеет юридических инструментов для исключения или приостановления членства государств, комментируя информацию о возможном давлении США на Испанию. В то же время Мадрид отверг любые предположения об изменении своего статуса в Альянсе, подчеркнув приверженность международному праву.

Видео дня

Дискуссия возникла на фоне разногласий относительно войны вокруг Ирана. Об этом сообщает BBC.

Внутреннее письмо Пентагона якобы содержало предложения по мерам против союзников, которые недостаточно поддержали кампанию США. Среди возможных шагов упоминалось ограничение доступа к ключевым механизмам сотрудничества в Альянсе или пересмотр дипломатической поддержки отдельных территориальных вопросов.

Испания оказалась в центре внимания из-за отказа разрешить использование своих военных баз для операций против Ирана. Речь идет, в частности, о базах Рота и Морон, которые имеют стратегическое значение для США. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что страна действует исключительно на основе официальных решений и в рамках международного права.

На фоне этого президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО, обвиняя их в недостаточном участии в совместных действиях. Ведь доступ к базам и воздушному пространству является "минимальным стандартом" сотрудничества в Альянсе.

В то же время в Европе призывают к сохранению единства. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подчеркнула, что НАТО остается ключевым элементом безопасности, а его европейский компонент должен дополнять американский. В Германии также заявили, что не видят никаких оснований для пересмотра членства Испании.

Отдельно в сообщениях упоминалась возможность пересмотра позиции США по Фолклендским островам – территории, которую оспаривает Аргентина. Однако официальных решений по этому поводу пока нет.

Даже при наличии политического давления, юридически механизмов для исключения страны из НАТО не существует, что значительно ограничивает возможности подобных инициатив.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!