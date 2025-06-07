Рубио провел переговоры с главой МИД Франции: речь шла о войне в Украине и усилиях для мира

В субботу, 7 июня, государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. Среди прочего они обсудили войну в Украине.

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Речь шла об усилиях, которые прилагаются для содействия прекращению войны в нашей стране. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, говорится на сайте ведомства.

Она отметила, что Рубио подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения длительного мира.

Также дипломаты говорили о ситуации на Ближнем Востоке. Госсекретарь Соединенных Штатов подтвердил поддержку Вашингтоном усилий Израиля против ХАМАС.

Он также подчеркнул, что США неизменно привержены освобождению всех заложников, которые удерживаются в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня министр иностранных дел Сергей Лавров позвонил государственному секретарю Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Разговор чиновников состоялся накануне встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле.

А 4 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. Они, в частности, обсудили необходимость усиления поддержки в сфере противовоздушной обороны.

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