Лавров пообщался с Рубио накануне встречи в Стамбуле: подробности

В России заявили, что их министр иностранных дел Сергей Лавров вечером в воскресенье, 1 июня, позвонил генеральному секретарю Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Разговор чиновников состоялся накануне встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле.

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Об этом пишут российские пропагандистские каналы в Telegram со ссылкой на заявление МИД страны-агрессора. Отмечается, что Лавров обсудил с Рубио по телефону "ситуацию, связанную с украинским кризисом".

Они говорили также о "планах возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня".

По данным СМИ РФ, американский госсекретарь повторил Лаврову призыв президента США Дональда Трампа к прямым переговорам между РФ и Украиной для завершения войны.

Кроме того, пропагандисты пишут, что Рубио выразил Лаврову соболезнования "в связи с жертвами подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях".

Говорили ли чиновники о поражении Украиной бомбардировщиков на аэродромах в нескольких российских регионах, в результате чего, уничтожено или повреждено не менее 40 вражеских самолетов, которые запускали по Украине ракеты, пропагандисты не уточнили.

Позже пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс подтвердила разговор двух чиновников.

"Государственный секретарь Марко Рубио сегодня провел разговор с министром иностранных дел России Лавровым по просьбе России. Секретарь Рубио повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира", - заявила она.

Напомним, что российская делегация вечером в воскресенье, 1 июня, прилетела в Стамбул на переговоры с Украиной. По словам ее представителей, операция Службы безопасности Украины "Паутина", которая уничтожила более 40 самолетов РФ, не сорвала встречи, а глава делегации Владимир Мединский даже заявил, что прилетел "с хорошим настроением".

Как известно, встреча делегаций Украины и России запланирована на 13:00 понедельника, 2 июня, во дворце Чираган.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации на втором раунде переговоров с РФ в Стамбуле. Ее возглавил министр обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, Киев представят дорожную карту для достижения устойчивого мира.

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