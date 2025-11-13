Ожирение, рак, диабет и не только: Рубио подтвердил введение жестких оснований для отказа в визах США

Администрация Дональда Трампа ввела новые правила, которые обязывают визовых офицеров США отказывать во въезде заявителям с рядом хронических заболеваний. Изменения вступили в силу после письма госсекретаря Марко Рубио, который разослал инструкции консульствам по всему миру 6 ноября.

Об этом сообщило издание The Washington Post, которое получило копию документа и подтвердило его подлинность. В публикации также приведена цитата из письма Госдепа, где указано: "Вы должны учитывать состояние здоровья заявителя", а также отдельно упомянуты ожирение и другие распространенные недуги.

Расширение критериев проверки

Новое распоряжение значительно расширяет сферу медицинской оценки кандидатов. Авторы письма отмечают, что хронические заболевания могут "требовать сотни тысяч долларов на лечение", и эта перспектива, по мнению Госдепа, может представлять финансовый риск для американской системы здравоохранения. В документе даже указано, что ожирение следует учитывать отдельно, поскольку оно может вызывать апноэ сна, гипертонию и депрессию.

Иммиграционные юристы уже выражают беспокойство. Вик Гоэл, адвокат из Вирджинии, отметил, что новые правила дают консулам "широкие основания для отказа" людям с распространенными и ранее не дисквалифицирующими состояниями здоровья. Анонимный высокопоставленный чиновник Госдепа добавил, что документ подготовили политические назначенцы без прохождения стандартной внутренней проверки, которую обычно проводят карьерные дипломаты.

Отдельно прокомментировала изменения и представитель Белого дома Анна Келли. Она сказала, что такая практика имеет столетнюю историю, а нынешняя администрация, мол, "наконец полностью ее выполняет" и "ставит американцев на первое место".

Подробности решения

В письме подчеркнуто: в перечень состояний, которые нужно учитывать при рассмотрении визовых заявлений, входят сердечно-сосудистые, респираторные, онкологические, метаболические и неврологические заболевания, а также психические расстройства. Ранее медицинский скрининг в основном касался инфекционных болезней, которые могли представлять угрозу для общественного здоровья. Теперь же консулы могут отказывать заявителям, исходя из потенциальных расходов на их лечение в США.

В тексте также указано, что директива касается обеих категорий – и тех, кто подает на иммиграционные визы, и тех, кто планирует краткосрочные поездки. Это фактически создает новый уровень барьеров, который может коснуться миллионов людей с распространенными диагнозами.

Распространенность заболеваний

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году около 16 процентов взрослого населения мира имели ожирение. Примерно 14 процентов были больными диабетом. Эти показатели, хоть и распространены, теперь могут играть роль в решении о предоставлении визы. В новой инструкции также требуют обращать внимание на другие факторы – возраст заявителя после выхода на пенсию, количество иждивенцев и наличие среди них людей с инвалидностью или "особыми потребностями".

Марко Рубио издал директиву в соответствии с правилом "public charge", которое позволяет отказывать в визах тем, кто может стать финансовым бременем для государства. Критики напоминают, что ранее медицинские состояния учитывались только в узком перечне случаев, например, когда была высокая вероятность долгосрочной госпитализации за государственный счет.

Теперь под подозрение попадает широкий перечень хронических, но обыденных заболеваний. Действие документа распространяется как на временные визы, так и на миграционные программы для работы или воссоединения семьи, тогда как гуманитарные категории частично исключены, хотя многие такие программы администрация Трампа уже сократила.

Влияние на работу консульств

Специалисты отмечают, что директива существенно расширяет дискрецию американских консульских офицеров. Британский адвокат Стивен Геллер, ранее работавший в визовых структурах США, говорит, что теперь у сотрудников "появилось больше причин, чтобы не выдавать визу". К тому же новые рекомендации выходят за пределы медицинских критериев Центров контроля и профилактики заболеваний, которые традиционно ограничивались проверками на туберкулез, сифилис, вакцинацию и выявление зависимостей.

Дипломаты, получившие инструкцию, неофициально признают: руководство Госдепа активно ищет новые способы либо отказывать иностранцам во въезде, либо просто снижать скорость рассмотрения заявлений.

Как сообщал OBOZ.UA, с октября 2025 года США ввели дополнительный сбор за "целостность визы" в размере $250. Такое нововведение повышает общую стоимость неиммиграционной визы до $435, что является ростом почти на 144%. Хотя предусмотрен возврат средств после поездки, механизм пока неопределен, а туристическое сообщество называет это серьезным барьером для посетителей.

