Знаете, что меня больше всего изумляет в этой истории? Девять лет власти развлекали телеплебс сказками о великой российской армии, которая успешно бьет врагов России в Сирии, поддерживая ее законного президента друга-Ассада и его осчастливленных подданных. Обыватели сидели у телевизора, глядели на грозные российские самолеты и танки, благодарного Ассада, чуть не целующего Путину руки, Ролдугина играющего на виолончели на развалинах Пальмиры и гордились своей державой, вложившей в эту войну миллиарды рублей и множество жизней, её силой и могуществом.

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И вот теперь за несколько дней всё рухнуло. "Великая держава" бездарно облажалась, ее друг-Ассад свергнут, а войска спешно драпают из "благодарной" Сирии. Какие-то сирийские боевики буквально помочились Путину и его многочисленным российским телеболельшикам на головы…

И что? И ничего…

Народ не только безмолвствует, он (в целом) даже не понял, что его фюрер опять облажался. Понятно, что открытые протесты невозможны. Но даже никакого напряжения или рефлексии (я уже не говорю о возмущениии) по поводу произошедшего не наблюдается (связывался сегодня со многими, там живущими). Хотя, что удивляться. Еще Веничка Ерофеев писал: "у моего народа - какие глаза! Они постоянно навыкате, но - никакого напряжения в них (…) эти глаза не сморгнут. Им все божья роса…". Вот так и продолжают смотреть глазами навыкате без напряжения в телевизор, периодически утирая проливающуюся на них оттуда "божью росу".