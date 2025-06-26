Россия выводит переписывание истории на новый уровень: в ЦПД раскрыли, что Кремль требует от стран СНГ

Страна-агрессор Россия выводит переписывание истории на новый уровень, теперь оказывая давление и на страны СНГ (Содружества Независимых Государств). Сейчас Кремль не устраивает то, как в местных учебниках истории описывают жизнь стран в советские времена.

Видео дня

В частности, на такие "проблемы" указал министр образования РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

Как выяснилось, Москву не устраивает, что описание советского прошлого в учебниках истории стран СНГ имеет "негативный характер". Поэтому россияне уже ведут переговоры с профильными министрами о "согласовании единого подхода к трактовке общего прошлого".

"В переводе с дипломатического языка это означает попытку навязать другим странам выгодную Кремлю версию истории", – пояснили в ЦПД.

Там подчеркнули, что война против Украины запустила масштабную волну исторической цензуры в самой России. Теперь Москва пытается распространить такую политику и на другие государства, прикрывая это лозунгами о "едином образовательном пространстве" и "ментальном единстве Евразии".

Однако на самом деле для Кремля "общая история" – это геополитический инструмент для удержания бывших советских республик в своей орбите влияния.

"И Россия понимает, что рискует потерять этот рычаг. Ведь вооруженная агрессия РФ против Украины открыла глаза многим странам СНГ на то, что такое "русский мир", – добавили в Центре противодействия дезинформации.

Как сообщал OBOZ.UA, в России после доноса провоенных "активистов" сняли с продажи книгу канадской писательницы Тилар Маццео "Дети Ирены". Она посвящена польской активистке движения Сопротивления Ирене Сендлеровой, которая спасла из Варшавского гетто 2500 еврейских детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!