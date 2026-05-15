Россия возобновила поставки военных грузов в Сирию впервые после падения режима Башара Асада: всплыли подробности

Россия возобновила поставки военных грузов в Сирию. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых зафиксировано прибытие российского судна "Спарта" в порт Тартус в сопровождении военных кораблей.

Видео дня

Об этом сообщает "Агентство.Новости". В частности, аналитики нескольких OSINT-проектов считают эти данные первым визуальным подтверждением возобновления таких поставок после падения диктаторского режима Башара Асада.

Разгрузка судна РФ в сопровождении военных корабли

По данным специалистов, на спутниковых снимках зафиксирована разгрузка судна в сирийском порту Тартус 11 мая. Пока неизвестно, какой груз перевозил корабль, однако по косвенным признакам речь идет о военных материалах или оборудовании двойного назначения.

Рядом с судном "Спарта" был замечен российский фрегат "Адмирал флота Касатонов", а накануне прибытия конвоя из порта Тартуса вышел корвет "Стойкий", с помощью которого обеспечивалась безопасность прохождения.

Также, по данным наблюдений, конвой придерживался усиленных мер секретности, поскольку после прохода Гибралтара судна прекратили передавать данные о своем местонахождении, а по меньшей мере два из них транслировали ложные координаты, о якобы пребывании в Балтийском море.

"Исследователи считают, что это снабжение может быть связано с переговорами о будущем российских военных баз страны", – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что новое руководство Сирии, вероятно, готово разрешить России ограниченное использование порта Тартус и авиабазы Хмеймим, однако не на безвозмездной основе. Министр обороны Мурхав Абу Касра в 2025 году заявлял, что российское присутствие может сохраняться только при условии выгоды для Сирии.

В то же время по информации российских медиа со ссылкой на источники, Дамаск рассматривает возможность превращения Хмеймим в учебный центр для сирийских военных.

"Потеря баз в Сирии стала бы серьезным стратегическим поражением для Москвы, которая использует Хмеймим и Тартус для расширения присутствия на Ближнем Востоке и Африке", – подчеркнули в "Агентство.Новости".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по состоянию на апрель 2026 года Россия продолжает сохранять контингент своих войск на территории Сирии. Речь идет об основных сирийских базах российских военных – база ВМФ РФ в Тартусе и авиабаза в Хмеймиме. Таким образом Москва надеется либо расширить влияние на новое руководство Сирии, либо же максимально оттягивать вывод остатков своего контингента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!